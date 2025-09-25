ТРАГЕДИЈА У ЛАЋАРКУ Мајки суд одредио притвор након смрти једногодишње ћерке
Виши суд у Сремској Митровици саопштио је да је дана 24. септембра 2025. године након саслушања осумњичене М. С. у присуству браниоца, судија за претходни поступак одредио притвор због основане сумње за извршење кривичних дела.
Она се терети за насиље у породици и кривично дело изазивање опште опасности.
Притвор је одређен због опасности да би боравком на слободи могла ометати поступак утицањем на сведоке, као и због тежине дела и узнемирења јавности, а може трајати најдуже до 22. октобра 2025. године.
Подсетимо, М. С. је ухапшена 22. септембра након што су стигли резултати обдукције њеног детета.
Њена једногодишња ћеркица повредила је главу 29. августа при паду низ степенице породичне куће. Након прве интервенције у сремској болници, пребачена је у Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду.
Нажалост, девојчица је преминула 11. септембра. Обдукција је показала да је дете имало и повреде настале раније, што је довело до хапшења мајке и задржавања до 48 сати.
Полиција је случај пријавила и Центру за социјални рад у Сремској Митровици.
Истражни органи настављају поступак и прикупљање доказа како би се утврдиле све околности трагедије.
Јавност је шокирана овим случајем који је потресао целу локалну заједницу.