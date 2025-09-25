scattered clouds
ПРВА ИЗЈАВА ДАРКА ГЛИШИЋА НАКОН ШЛОГА: "И даље сам исцрпљен, али трудим се да завршим све што мучи наше грађане"

25.09.2025. 11:54 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс/Дневник
дарко глишић
Фото: TV Informer video printscreen

Министар за јавна улагања и истакнути члан Српске напредне странке (СНС) Дарко Глишић, који је почетком августа доживео мождани удар у Јутарњем програму на телевизији Пинк, вратио се на посао.

На питање новинарке Информера Бранке Лазић како се осећа након операције и шлога Глишић је одговорио да је сада добро.  

- Лепо, рекао бих да ми помаже у самом процесу опоравка то што радим, још увек сам исцрпљен, успоренији, али могу да завршавам обавезе и трудим се да решим сваки проблем који мучи наше грађане - рекао је Глишић. 

Нагласио је да је био бескористан месец дана, те да се радује повратку обавезама.      

- Онако баш смо јуче планирали доста нових пројеката. Добио сам дозволу лекара да радим неколико сати дневно и једва чекам да добијем дозволу да се крећем и ван Београда и да као некада обилазимо једно по једно градилиште. Потребно је стрпљење, али довољно сам способан да могу да пратим и да учествујем у решавању тих проблема који су битни за наше грађане. За нови водовод, школе, болнице, има доста тога што треба да се уради - нагласио је министар Глишић.

Потом се захвалио свима на великој подршци.

- Касније сам тек испратио све и хвала пуно, то ми значи. Хвала чак и онима који су ми желели нешто друго. Ја њима желим све најбоље, не желим никоме да се деси оно што се мени десило - закључио је Дарко Глишић говорећи о онима који су се радовали његовој несрећи. 

дарко глишић
Вести Политика
