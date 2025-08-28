НОВИ САД И ТИВАТ УЧЕСТВУЈУ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА Покрајинска влада помоћи ће обнову Цркве Светог Саве у граду побратиму
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас у Тивту, у Црној Гори, са председником Општине Жељком Комненовићем.
Тема овог сусрета била је подршка Покрајинске владе у обнови Цркве Светог Саве у центру Тивта.
Председница Гојковић је истакла да ће Покрајинска влада определити средства за пројекат осликавања фресака у овом храму, чија је градња започета 1938, а завршена 1967. године.
Председница је подсетила на то да су градови Тиват и Нови Сад потписали Споразум о пријатељству и сарадњи 2023. године, чиме су постали званични градови побратими.
„То је пут који нам је показао да постоји велики потенцијал, те да и други градови у нашој покрајини учествују активно у заједничким пројектима у овој општини. Разговарали смо данас о перспективама развоја наших односа, очекује нас и дефинисање циљева и конкретних корака за припрему Споразума о сарадњи у областима од заједничког интереса“, навела је Гојковићева.
На састанку је било речи и о пројектима у областима привреде, туризма, образовања, спорта, културе, као и о представљању општине Тиват у Новом Саду и АП Војводине у Тивту у наредном периоду.
Председник Општине Тиват Жељко Комненовић изјавио је да је са председницом Гојковић имао конструктиван разговор о будућој привредној и културној сарадњи са АП Војводином, али и са градовима са којима Тиват има побратимске и пријатељске односе.
„У фокусу данашњег разговора била је подршка Покрајинске владе пројекту реконструкције Храма Светог Саве али и припрема за потписивање свеобухватног споразума“, навео је Комненовић и истакао да је у историји града Тивта ово прва званична посета председника Покрајинске владе.
Гојковићева и Комненовић, након састанка, посетили су Цркву Светог Саве.
Радној посети присуствовао је и покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић и директор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону Александар Ђедовац.