НОВИ САД И ТИВАТ УЧЕСТВУЈУ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА Покрајинска влада помоћи ће обнову Цркве Светог Саве у граду побратиму

28.08.2025. 13:53 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас у Тивту, у Црној Гори, са председником Општине Жељком Комненовићем.

Тема овог сусрета била је подршка Покрајинске владе у обнови  Цркве Светог Саве у центру Тивта.

Председница Гојковић је истакла да ће Покрајинска влада определити средства за пројекат осликавања фресака у овом храму, чија је градња започета 1938, а завршена 1967. године.

Фото: Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Председница је подсетила на то да су градови Тиват и Нови Сад потписали Споразум о пријатељству и сарадњи 2023. године, чиме су постали званични градови побратими.

„То је пут који нам је показао да постоји велики потенцијал, те да и други градови у нашој покрајини учествују активно у заједничким пројектима у овој општини. Разговарали смо данас о перспективама развоја наших односа, очекује нас и дефинисање циљева и конкретних корака за припрему Споразума о сарадњи у областима од заједничког интереса“, навела је Гојковићева.

Фото: Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

На састанку је било речи и о пројектима у областима привреде, туризма, образовања, спорта, културе,  као и о представљању општине Тиват у Новом Саду и АП Војводине у Тивту у наредном периоду.

Председник Општине Тиват Жељко Комненовић изјавио је да је са председницом Гојковић имао конструктиван разговор о будућој привредној и културној сарадњи са АП Војводином, али и са градовима са којима Тиват има побратимске и пријатељске односе.

Фото: Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

„У фокусу данашњег разговора била је подршка Покрајинске владе пројекту реконструкције Храма Светог Саве али и припрема  за потписивање свеобухватног споразума“, навео је Комненовић и истакао да је у историји града Тивта ово прва званична посета председника Покрајинске владе.

Гојковићева и Комненовић, након састанка, посетили су Цркву Светог Саве.

Фото: Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Радној посети присуствовао је и покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић и директор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону Александар Ђедовац.

Нови сад Тиват
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Пише:
Дневник
Вести Политика
