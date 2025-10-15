ЛОНДОН ПРВИ ГРАД СА ТАКСИЈИМА БЕЗ ВОЗАЧА Од 2026. потпуно аутономна такси служба
ЛОНДОН: Америчка компанија "Waymo" саопштила је да ће њени таксији без возача бити доступни на лондонским улицама од следеће године, чиме ће британска престоница постати први европски град са потпуно аутономном такси службом, пише Гардијан.
Према саопштењу компаније, возила ће у почетној фази саобраћати са обученим безбедносним возачима, док се очекује да потпуно аутономне вожње почну током 2026. године, након добијања потребних дозвола од надлежних британских органа.
"Waymo", део групације "Alphabet" у чијем је власништву и "Google", тренутно нуди услуге аутономних таксија у Сан Франциску и још неколико америчких градова.
Kомпанија наводи да ће блиско сарађивати са британским Одељењем за саобраћај како би обезбедила услове за безбедно увођење технологије.
Британска министарка саобраћаја Хајди Александер поздравила је планове америчке фирме, истакавши да ће "аутономна возила допринети новим радним местима, инвестицијама и већој приступачности превоза".
Потпуна примена Закона о аутономним возилима у Великој Британији очекује се крајем 2027. године, док су сличне пројекте за Лондон најавили и "Uber" и локална компанија "Wayve".