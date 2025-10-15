СИЈАРТО: МАЂАРСКА ШАЉЕ ВИШЕ НАФТЕ ЗА СРБИЈУ Стабилност уз МОЛ, након обуставе ЈАНАФ испорука
МОСKВА: Мађарска енергетска компанија МОЛ повећала је извоз нафте у Србију у име Нафтне индустрије Србије (НИС), након што је хрватски ЈАНАФ обуставио испоруке због америчких санкција, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Сијарто је на форуму "Руска енергетска недеља" нагласио да МОЛ не може самостално у потпуности да обезбеди количине потребне за функционисање српског тржишта горива, али да ће та компанија "наставити да повећава испоруке како би помогла Србији", пренео је Интерфакс.
"МОЛ не може самостално да обезбеди целокупну количину горива потребну за функционисање српског тржишта горива. Међутим, компанија чини све што је могуће. Повећали су извоз и наставиће то да чине како би помогли Србији", рекао је Сијарто.
НИС је ове недеље објавио да је предузео све мере како би обезбедио непрекидно пословање и продају горива купцима.
Сарађује са партнерима, владом и акционарима како би "превазишао тренутну ситуацију".
НИС, такође, наставља да сарађује са Министарством финансија САД по питању захтева да буде уклоњен са СДН листе, али та компанија напомиње да је то дуготрајан и сложен процес.
Хрватски ЈАНАФ раније је објавио да више неће испоручивати нафту НИС-у, док су хрватске власти изразиле спремност да купе руски удео у тој компанији.