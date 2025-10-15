overcast clouds
НОВИ РАТ НА ПОМОЛУ Сукоби на граници Пакистана и Авганистана СТРАДАЛА 23 ВОЈНИКА

15.10.2025. 12:25 12:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
3
Фото: TANJUG/ AP Photo/H. Achakzai

ИСЛАМАБАД: У борбама дуж границе између Пакистана и Авганистана погинуло је 23 пакистанска војника, док авганистанска страна наводи да је убила 58 пакистанских војника у одмазди за оно што је назвао поновљеним кршењима авганистанске територије и ваздушног простора.

Борбе су избиле рано јутрос, а укључивале су употребу лаког и тешког наоружања, пренео је АП. 

Авганистанске снаге су, према тврдњама талибанског портпарола Забихулаха Муџахида, заузеле војне положаје и заплениле оружје, укључујући тенкове, док је Пакистан саопштио да је одбио нападе Талибана и Техрик-е-Талибан Пакистан (ТТП), наносећи велике губитке противничким снагама.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/H. Achakzai

Више од десет цивила је погинуло и више од 100 је рањено, док су минобацачке гранате падале у близини пакистанских села и породице биле принуђене да се евакуишу.

Пакистан оптужује талибанску владу у Кабулу да пружа уточиште ТТП-у, који је извео бројне нападе унутар Пакистана, док Кабул пориче ове тврдње.

авганистан Пакистан рат
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
