НОВИ РАТ НА ПОМОЛУ Сукоби на граници Пакистана и Авганистана СТРАДАЛА 23 ВОЈНИКА
ИСЛАМАБАД: У борбама дуж границе између Пакистана и Авганистана погинуло је 23 пакистанска војника, док авганистанска страна наводи да је убила 58 пакистанских војника у одмазди за оно што је назвао поновљеним кршењима авганистанске територије и ваздушног простора.
Борбе су избиле рано јутрос, а укључивале су употребу лаког и тешког наоружања, пренео је АП.
Авганистанске снаге су, према тврдњама талибанског портпарола Забихулаха Муџахида, заузеле војне положаје и заплениле оружје, укључујући тенкове, док је Пакистан саопштио да је одбио нападе Талибана и Техрик-е-Талибан Пакистан (ТТП), наносећи велике губитке противничким снагама.
Више од десет цивила је погинуло и више од 100 је рањено, док су минобацачке гранате падале у близини пакистанских села и породице биле принуђене да се евакуишу.
Пакистан оптужује талибанску владу у Кабулу да пружа уточиште ТТП-у, који је извео бројне нападе унутар Пакистана, док Кабул пориче ове тврдње.