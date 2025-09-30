ХЛАДНОЋА ПРИСИЛИЛА ГРАЂАНЕ НА РАНИЈУ КУПОВИНУ ОГРЕВА! Цене пелета расту, а могуће и поскупљење ЕВО колико кошта храстов и буков
Захлађење је приморало грађане, који још увек нису обезбедили пелет за огрев да потраже у малопродаји тај енергент, али многи су били непријатно изненађени несташицом.
Од ове године почела је и примена обавезне лабораторијске анализе квалитета, па домаћи произвођачи пелета сматрају да ће то увести ред на тржишту. Тврде и да има довољних количина тог енергента, али уобичајено је и да поскупи пред почетак грејне сезоне.
Горан Черњански спремно дочекује хладнији период. Пелет је набавио у јулу, а цене се разликују у зависности од врсте и квалитета дрвета од којег се производи.
Горан Черњански, из Пожеге, каже: "За пећи у облику камина најбоље се показао храстов пелет, са најмањом потрошњом и са највећом калоријском вредношћу. Гледано новчано, ако трошимо један џак буковог пелете, ту негде буде око две трећине храстовог, који је доста мањи и доста чистији за коришћење."
Тренутна цена пелета креће се 28.000 до 35.000 динара, док је тону храстовог пелета Горан платио 42.000 динара.
Горан додаје: "По мени као потрошачу најбоље је користити храстов, јесте мало скупљи, али далеко се мање потроши и пећ далеко боље ради."
Љубинко Златић, произвођач пелета из Краљева, објашњава:
Несташица
- За пелет није висока цена из тог разлога што су импути порасли и радне снаге и енергената и дрвета и електричне енергије.
Они који су пропустили набавку у летњем периоду, суочили су се са несташицом пелета у трговинама и стовариштима.
Михајло Гаровић, директор стоваришта чврстих горива у Крушевцу, наводи:
- Чека се на испоруку од десет до петнаест дана од дана поручивања. Пелет је домаћи, наша производња и искључиво се испитује у лабораторији за испитивање чврстих горива у акредитованој лабораторији, да би самим тим тај пелет био и валидан.
Горан Черњански, из Пожеге, додаје:
- Сви хвале нормално свој пелет, међутим, најбоље се покаже квалитет пелета у самој потрошњи. Када ставите пелет у пећ и када она крене да ради, одмах видите по степену сагоревања да ли је то чист пелет, јер у њега у задње време свашта трпају.
Строге контроле
Домаћи произвођачи пелета тврде да ће увођењем Правилника о лабораторијској анализи са домаћег тржишта бити елиминисан лош квалитет тог енергента, поготово из увоза.
Данко Пушичић, председник Удружења пелетара Србије, каже:
- Уведен је ред, кад је у питању пелет и производња и потрошња. Што се тиче тога да ли су празни магацини, нису празни магацини, али нису произвођачи пелета криви, нити Србијашуме. Велики део кривице сносе крајњи корисници, сви хоће у септембру и октобру да набаве пелет.
Михајло Гаровић, директор стоваришта чврстих горива у Крушевцу, додаје: "Велика је потражња, а мала је понуда. Било је и јако топло лето, мало се и купци опустили, чекају сви јесен."
Горан Черњански закључује: "Најбоља цена и време за куповину пелета је ван сезоне. Тада продаја у трговинама иде слабије и, нормално, цена пада."
Ко не плати на мосту, платиће на ћуприји. Домаћи произвођачи тврде да ће пелета бити у довољним количинама. Због веће потражње домаћих купаца немају потребу да извозе тај енергент.