ОД НОВОСАДСКОГ СТАРА ДО ИСТОРИЈЕ КОШАРКАШКОГ ГИГАНТА: Кустурица оборио рекорд Барселоне
Млади српски таленат Никола Кустурица ушао је у историју Барселоне као најмлађи дебитант у клупској историји.
Са само 16 година, четири месеца и 17 дана, Кустурица је против Андоре на старту шпанске лиге добио шансу од тренера Ђоана Пењароје, надмашивши претходни рекорд Ерика Виле.
Иако је Барселона у том мечу славила резултатом 90:81, пажњу је украо управо Кустурица. Момак рођен 2009. године, способан да игра на више позиција – од бека до крилног центра – већ је постао стални члан каталонског тима.
Блауграна је Николу пратила још пре две године, када је наступао за тим „Србија 2“ на НБА турниру у Железнику и освојио титулу са екипом.
– Има лидерске квалитете, одлично чита игру, прецизан је са дистанце и снажан у игри један на један. Један од три највећа европска талента своје генерације – истакао је новинар Феран Пурсалс након што је Кустурица прешао у Барселону.
Подсећамо, перспективни српски кошаркаш је претходно наступио и у припремном мечу Барселоне против Париза, где је провео скоро пет минута на терену у незваничној утакмици. Пре тога је доминирао на Еуробаскету за играче до 16 година, где је Србија освојила злато, а он проглашен за најкориснијег играча (МВП).
За новосадску публику посебно је значајно што је Кустурица своје прве кошаркашке кораке направио у млађим категоријама клуба Стара, одакле је кренуо ка врху европске кошарке.
В. М. П.