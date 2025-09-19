clear sky
ОД НОВОСАДСКОГ СТАРА ДО ИСТОРИЈЕ КОШАРКАШКОГ ГИГАНТА: Кустурица оборио рекорд Барселоне

19.09.2025. 11:34 11:37
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
nikola kusturica
Фото: Никола Кустурица са наградом МВП-ја, фото: ФИБА

Млади српски таленат Никола Кустурица ушао је у историју Барселоне као најмлађи дебитант у клупској историји.

Са само 16 година, четири месеца и 17 дана, Кустурица је против Андоре на старту шпанске лиге добио шансу од тренера Ђоана Пењароје, надмашивши претходни рекорд Ерика Виле.

Иако је Барселона у том мечу славила резултатом 90:81, пажњу је украо управо Кустурица. Момак рођен 2009. године, способан да игра на више позиција – од бека до крилног центра – већ је постао стални члан каталонског тима.

Блауграна је Николу пратила још пре две године, када је наступао за тим „Србија 2“ на НБА турниру у Железнику и освојио титулу са екипом.

kusturica
Фото: Никола Кустурица у дресу Стара, фото: КК Стар

– Има лидерске квалитете, одлично чита игру, прецизан је са дистанце и снажан у игри један на један. Један од три највећа европска талента своје генерације – истакао је новинар Феран Пурсалс након што је Кустурица прешао у Барселону.

Подсећамо, перспективни српски кошаркаш је претходно наступио и у припремном мечу Барселоне против Париза, где је провео скоро пет минута на терену у незваничној утакмици. Пре тога је доминирао на Еуробаскету за играче до 16 година, где је Србија освојила злато, а он проглашен за најкориснијег играча (МВП).

За новосадску публику посебно је значајно што је Кустурица своје прве кошаркашке кораке направио у млађим категоријама клуба Стара, одакле је кренуо ка врху европске кошарке.

В. М. П.

Кошаркаш кадети кк стар
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Милош Петровић
Спорт Кошарка
