ЗБОГ ВИСИНЕ ЈЕ МЕШАЈУ СА МУШКАРЦЕМ, А МУШКАРЦИ ЈЕ НЕПРЕСТАНО ОДМЕРАВАЈУ ПОРЕД СВОЈИХ ЖЕНА Ево колико зарађује на стопалима и ношеним чарапама
Лизи Грумбриџ (30) често привлачи пажњу јавности због својих изузетно дугих ногу.
Ова мајка троје деце раније је зарадила чак 38.000 фунти (43.700 евра) продајући своје ношене најлонке, а признала је и да годишње заради око 114.000 фунти (131.200) продајом фотографија својих стопала која носе обућу број 42.
Иако зарађује право богатство, Лизи каже да то не долази без изазова.
Лизи се сусреће са бројним коментарима
Тврди да је људи често доживљавају као мушкарца и да се свакодневно суочава са гомилом 'грубих' коментара и на интернету и уживо. Међутим, то није спречило мужеве да је одмеравају чак и док су са својим супругама, што показује и један видео са 8,6 милиона прегледа и више од 53.000 лајкова.
– Дефинитивно приметим када ме мушкарци гледају на одређени начин, посебно када им је партнерка поред њих. Већину времена се не осећам угрожено, али уме да буде иритантно, и знам да се та жена тада осећа несигурно. Обично не кажем ништа, само их одбијем говором тела. Нећу да учествујем у непоштовању. Понекад се жени љубазно осмехнем, да покажем да нисам ја проблем. Непријатно је, али нисам овде да забављам ожењене мушкарце – рекла је Лизи једном приликом.
Једна ситуација је осванула на друштвеним мрежама
Објављен је један снимак који је освануо на друштвеним мрежама на ком се види да један мушкараца разговара са Лизи у метроу и обоје се смеју њеној висини. Његова супруга, међутим, стоји поред њих и делује прилично узнемирено. Снимак је именован „Растураш бракове зато што си џиновка од 2,13 метара”.
Лизи каже да је проблем још израженији када путује у иностранство, јер су високе жене тамо реткост. То често доводи до тога да је људи помешају са мушкарцем.
– Дешавало ми се да ми кажу да користим други тоалет, јер су заиста веровали да не постоји шанса да сам жена. Само сам висока, то је врло дискриминаторно, то доживљавам и на интернету. Због тога се понекад осећам помало постиђено. Људи ме погледају двапут или се изненаде када им кажем да сам заправо жена. Волим што сам висока и истовремено се осећам женствено и пријатно у својој кожи. Почињем све више да видим и смешну страну тога, јер сам научила да то прихватим. То је одличан начин да се разбије лед – рекла је Лизи.
Дуго је у срећној вези
Када је у питању љубавни живот, и даље је заљубљена у дугогодишњег дечка, Олија (28). Али раније, то је често водило ка великој 'токсичности', јер су се бивши момци осећали 'застрашено' њеном појавом.
– Дешавало се да људи покушавају вербално да ме застраше, јер их је заправо било страх мене. Ја сам само висока, нисам опасна. То је само повређени его. Бити висока је део мог идентитета и прави људи то знају да цене. Можда имам израженију вилицу и рамена од већине жена, али то ме не чини мање женственом. То је само друштво које се и даље држи уских стандарда лепоте. Нећу се смањивати ни за кога – објаснила је Лизи.