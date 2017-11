Србија воз: Уговорен ремонт пет електромоторних возова

Ремонтом и модернизацијом ових електромоторних возова биће повећаван број гарнитура за потребе БГ Воза и регионалног саобраћаја, напомиње се у саопштењу.

Вредност потписаног Уговора је 3.489.985 еура и финансира се из средстава кредита ЕБРД по Уговору о зајму из јануара 2012. године, Уговору о новацији и изменама и допунама број 1. Уговора о зајму број из децембра 2016.године.

Уговор су потписали вршилац дужности генералног директора “Србија Воза” а.д. Југослав Јовић и извршни директор Конзорцијума Шинвоз ЛТД Зрењанин Радомир Миљуш и CRRC ZHUHOU LOCOMOTIVE CO. LTD CO. ZHOHOU Кина.