Цветковић: Награда од људи који су ме први пут гледали, баш прија

Цветковићу је признање припало за улогу у филму "You go to my head", који је режирао белгијски продуцент и редитељ Димитри Де Клерк, саопштила је продуцентска кућа "Testament filmS".

Како је рекао, није имао појма о каквом се фестивалу ради када су га позвали и саопштили му да је добио награду.

"Мало сам се распитао и схватио да је то велики фестивал и да су ми награду дали људи који ме пре тога никада нису видели на филму, што ту награду чини много вреднијом за мене. Иначе слична ситуација ми се већ догодила на фестивалу у Мајнхајму када сам добио награду за филм Душана Макавејева "Горила се купа у подне", казао је Цветковић.

Славни глумац верује да ће филм "You go to my head" имати одличан пријем на фестивалима по свету.

"Сигуран сам да ће и публика у Србији са великим задовољством да гледа тај филм. То је љубавна прича и нисам се много премишљао да прихватим улогу у том остварењу, јер сам био део мале али врло инспиративне филмске екипе", казао је Цветковић.

Иначе, међу глумцима овогодишњи добитници награда у званичној конкуренцији фестивала у Хјустону су Натали Портман, Џеф Бриџис и Кејси Афлек.

"You go to my head" је независна, нискобуџетна француско-немачко-америчка копродукција, снимана 2015. са врло малом екипом, у Маракешу и пустињским пределима Марока.

Редитељ Де Клерк (код нас познат као извршни продуцент филма Горана Марковића "Србија, године нулте"), који је такође добио награде за режију и филм у целини, изјавио је да је срећан што је његов филм остварио успех на најмасовнијем америчком филмском фестивалу и у граду у којем је Вим Вендерс радио свој "Париз - Тексас", јер му је, како је рекао, Вендерс био инспирација.

Реч је о љубавној причи, како то редитељ каже: "о филмском Таџ Махалу". Цветковић истиче да "воли да ради са редитељима који имају непоколебљиву ауторску визију", и да је "ово један такав случај".

Дизајнер тона био је Новица Јанков, из Србије, а очекује се да филм ускоро буде приказан и у Београду и то уз присуство редитеља.

Цветковић је радио с најбољим домаћим редитељима, од Жике Павловића, Пурише Ђорђевића, Горана Паскаљевића, Горана Марковића до Мише Радивојевића, у чијим је филмовима остварио више од осамдесет улога. Продуцирао је пет играних филмова.

Оснивач је продуцентске куће "Testament filmS".