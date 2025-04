ЏОН, ПОЛ, ЏОРЏ И РИНГО НА ВЕЛИКОМ ПЛАТНУ: Ово су глумци који ће оживети Битлсе

Након годину дана спекулација, редитељ је потврдио да ће у овом остварењу играти Харис Дикинсон, Пол Мескал, Бери Коган и Џозеф Квин.

Дикинсон ће играти Џона Ленона, Мескал ће играти Пола Макартнија, Коган ће тумачити Ринга Стара, а Квин ће играти Џорџа Харисона.

Серијал, који ће имати четири филма, носиће назив „The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, а у шокантној најави Мендес је открио да ће сви филмови бити премијерно приказани у априлу 2028. године, иако не у исто време.

Према извештају Deadline-a, директор Sony Pictures-а Том Ротман је изјавио да Мендес планира да четири филма буду премијерно приказана у априлу 2028. године како би означили први „момент за маратонско гледање у кинематографији“. Мендес још није потврдио редослед у којем ће четири филма бити објављена.

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



Harris Dickinson (John Lennon)

Paul Mescal (Paul McCartney)

Barry Keoghan (Ringo Starr)

Joseph Quinn (George Harrison)



In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025