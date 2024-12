ХОЛИВУДСКИ ГЛУМАЦ ПРОШАО КРОЗ ПАКАО Имао сам мождани удар, не сећам се првих 20 дана живота

Наиме, након што је у априлу прошле године хоспитализован због здравствених компликација, холивудски глумац месецима није желео да открије о чему се тачно ради, пише портал Klix.ba.

Његова породица је у то време изјављивала да је дошло до компликација, а 56-годишњи Фокс је током опоравка рекао да је прошао „кроз пакао“. Међутим, недавно је открио да је имао крварење у мозгу које је довело до можданог удара.

Више о свом здравственом стању говорио је у специјалу Нетфликса под називом What Had Happened Was, који је објављен у уторак. У њему је рекао да је његова болест и даље мистерија и да не зна тачан узрок.

„Борио сам се за живот. Ја сам 11. априла имао јаку главобољу и затражио аспирин. Онесвестио сам се пре него што сам стигао да га добијем. Не сећам се првих 20 дана“, навео је Фокс.

Иначе, лекарска интервенција догодила се током снимања филма Back In Action, када га је сестра Дидра Диксон одвела у болницу јер је изгледао исцрпљено. Лекар је тада рекао његовој сестри да је крварење у мозгу довело до можданог удара и да је хитна операција била неопходна.