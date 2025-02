ОВО СИГУРНО КОРИСТИТЕ: "You Talkin' To Me?" РОБЕРТ ДЕ НИРО ОТКРИО како је настала чувена СЦЕНА ИЗ 'ТАКСИСТЕ' КОЈА ЈЕ ОСВОЈИЛА СВЕТ (ВИДЕО)

Сцена у којој таксиста Тревис Бикл (Роберт де Ниро) држи пиштољ и разговара сам са собом испред огледала, замишљајући како се суочава с непријатељем, постала је култна.

"You Talkin' To Me?"

Реч је о легендарној реплици "You Talkin' To Me?" коју и данас многи радо изговарају.

- Мени се обраћаш? С ким онда, дођавола, још разговараш? Мени се обраћаш? Па ја сам једини овде. Шта мислиш с ким, дођавола, разговараш? - казао је.

Како је открио де Ниро, култна сцена је делимично импровизована. Глумац је навео да неке од најбољих ствари настају управо импровизацијом. Наравно, не сваки пут.

- Сцена је снимљена спонтано. Не знате шта ће се догодити. То је забавно радити, нарочито с неким као што је Мартин Скорсезе. Лепо је пратити сцену, али је такође лепо "скренути с пута". Никад се не зна кад такве ствари могу послужити - рекао је Де Ниро током гостовања у шоу "Live with Kelly and Mark".

Међу 30 највећих филмских негативаца у историји

Захваљујући овој улози де Ниро је био номинован за Оскара за најбољег глумца.

Ова награда је на крају припала покојном Питеру Финчу за улогу у филму "Network".

Амерички филмски институт је 2003. ставио лик Тревиса Бикла на 30. место на листи 100 највећих филмских негативаца у историји.

Постојали су планови за наставак овог легендарног филма. Де Ниро и Скорсезе су започели преговоре са сценаристом Полом Шредером али пројекат је 2013. пропао јер редитељ није био задовољан сценаријем.

