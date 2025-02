ЕКСКЛУЗИВНО! ПАПA ФРАЊA ПИСАО АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ: Свети отац захвалио на књигама о усташким злочинима и подарио молитве за ”Божји благослов радости и мира”

Сличне поруке последњих дана у Нови Сад су стигле и из Конгресне библиотеке у Вашингтону и Аролзен института у Немачкој.

„Примарна делатност Архива Војводине је чување и обрада архивске грађе. Управо на тим темељима последњих година смо, захваљујући истраживањима низа докумената који се чувају под нашим кровом, публиковали четрдесетак књига које сведоче о страдањима Срба, Јевреја, Рома и Словака током Другог светског рата на овим нашим просторима”, каже за „Дневник” др Небојша Кузмановић.

Фото: Архив Војводине

„Неке од тих књига су преведене и на енглески, италијански... и идеја ми је била да их поклонимо институцијама које се баве тим темама, од Конгресне библиотеке и Музеја Холокауста у Вашингтону, Аролсен института у Немачкој, Меморијалног центра Јад Вашем у Јеруисалиму, све до Ватиканске библиотеке. Циљ је да тамошњим научницима, истраживачима, свима који посежу за грађом ових институција, омогућимо да на располагању имају и материјал до којег смо ми дошли.

Фото: М. Стајић

Свесни смо да су у деценијама за нама створена одређена предубеђења, који се не могу лако променити, али наша је обавеза да на томе радимо. И сигуран сам у то да ће многи, сада када су у прилици да из релевантних документарних извора добију слику о томе са каквим се све страдањима суочавао српски народ, почети да мењају наратив”.

Међу насловима, који су отишли пут Ватикана, Вашингтона, Јерусалима, Бад Аролзена су, рецимо, „Саслушање српских избеглица - Јасеновачки логор”, „Crimes of the Ustashe: Viktor Tomić’s action in Srem in 1942”, „Степинац и геноцид над Србима у НДХ”, „Мученици из Чуруга”, „Zločiny proti Slovakom”, „Жртве у Срему”...

М. С.