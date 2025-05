КО ЈЕ ЗАИСТА БИО ВИЉЕМ ШЕКСПИР? 14 невероватних чињеница које нисте знали, НЕКЕ ЗВУЧЕ као сцене из његових комада!

Кључан је био 18. век, али је тек у 19. веку Шекспир постао Шекспир — ако разумете шта желимо да кажемо. Од тада до данас, не престаје извођење његових дела, али многе цртице из његове биографије остају мало познате широј јавности.

Ево неких од њих.

1. Верује се да је рођен 23. априла 1564. године, зато што је крштен три дана касније. Али нико заправо не зна када је тачно дошао на свет.

Фото: Pixabay.com / ilustracija

2. Његово детињство је потпуна мистерија, и околности под којима је одрастао нама су данас непознате.

3. Био је једно од осморо деце, а његова породица је могла да се издржава само захваљујући занату његовог оца Џона — који је био кожар и произвођач рукавица.

4. Имао је 18 година када је оженио 26-годишњу Ен Хатавеј, у то време већ трудну с њиховим првим дететом, Сузаном.

5. Од 1585 до 1592. нема га нигде и велика је мистерија шта се с њим за то време збивало; када се поново појавио био је већ у Лондону и покушавао да се пробије у литерарном свету, у чему су га спречавали „универзитетски паметњаковићи“, група ривала љубоморна на његов таленат која га је исмевала до изнемоглости (да надаренима свих времена буде за наук).

6. Када је изградио име, постало је сасвим нормално да на извођења његових комада долазе владајући монарси (прво краљица Елизабета, после Џемс I).

7. У његовим комадима, као и у комадима свих осталих писаца, женске улоге играли су мушкарци — није се сматрало пристојним да жена буде глумица, а притом је и публика често била изгредничка и ствари су знале да се отму контроли...

8. Шекспиров омиљени театар је био „The Globe“, првобитно познат као „Театар“, пре него што је размонтиран због спора око земљишта и пресељен. Мало пре Шекспировог повлачења, 1613. је изгорео у пожару, несрећним случајем: специјални ефекти за неку представу укључивали су топ, и нешто је пошло наопако. Наредне године је поново изграђен и потрајао је до 1642; године 1997. изграђена је реплика на готово истом месту.

9. Шекспир је био члан позоришне дружине „Људи лорда Чемберлена“, која је касније била позната као „Краљеви људи“, након што је Џемс VI од Шкотске устоличен и као Џемс I од Енглеске (био би то идеалан назив за нециркуску ројалистичку странку која би да обнови монархију).

Фото: Pixabay.com / ilustracija

10. Шекспир је за живота написао 38 комада и 150 песама, што га чини изузетно продуктивним писцем — вероватно је највећи писац књижевности на енглеском језику, и један од највећих уопште.

11. У књижевности на енглеском језику само Библија је цитиранија од Шекспира — није лоше за момка којег су лондонски медиокритети исмевали када се пробијао.

12. Постоје два човека којима на томе имамо да захвалимо, ако наравно не рачунамо самог писца — то су Хенри Кондел и Џон Хемингес, који су у години његове смрти, 1623, припремили и објавили „Први фолио“, збирку његових драмских дела.

13. Виљем Шекспир је измислио или у енглески језик увео најмање 3.000 речи и идиома (рецимо „seen better days“, „a sorry sight“, „laughing stock“, „my kingdom for a horse“, „what's done is done“, „brave new world“, „break the ice“)

14. У српском језику, што тиче његовог презимена, укорењен је облик „Шекспир“, али му име варира: некада је увек било „Виљем“, и зато ми га користимо у овом тексту, али постоје и облици „Вилијам“ и „Вилијем“, који се генерално користе за транскрипцију имена //„William“, и који су заиста неописиво дегутантни.

Али његово име је мистерија чак и за Енглезе — тј. његово презиме. Нико у ствари ни не зна како се његово име тачно писало и изговарало, постоји више од 30 различитих верзија насталих крајем 16. и почетком 17. века, у време када је „Бард са Ејвона“ стварао.

(Телеграф.рс)