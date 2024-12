ГАНСИ ДОЛАЗЕ НА УШЋЕ! Ексл Роуз и Слеш заједно на сцени 18. јула 2025. године пред  београдском публиком

Биће то прва прилика за публику у Србију да по први пут види Ексл Роуза и Слеша заједно на сцени.

Бенд долази у саставу Ексл Роуз (Axl Rose) (вокал, клавир), Слеш (Slash) (гитара), Даф Мекаган (Duff McKagan) (бас), Дизи Рид (Dizzy Reed) (клавијатуре), Чичард Фортус (Richard Fortus) (ритам гитара), Френк Ферер (Frank Ferrer) (бубњеви) и Мелиса Риз (Melissa Reese) (клавијатуре), а турнеја под називом "Because what you want &what you get are two completely different things" носи још један куриозитет: култни хип – хоп бенд Public Enemy најављен је као специјални гост.

Guns N’ Roses се сматрају најдинамичнијим и најзначајнијим бендом своје генерације. Њихов дебитантски албум Appetite For Destruction из 1987. продат је у дијамантском тиражу, док је турнеја Not In This Lifetime… (2016–2019) постала четврта најпрофитабилнија у историји.

Њихова импресивна дискографија укључује албуме који се сматрају класиком, попут "Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II", "G N’ R Lies“ и „Chinese Democracy."

И дан данас су један од најслушанијих роцк бендова на платформама попут Спотифyја, са преко 24 милиона месечних слушалаца.

Турнеја „Because what you want & what you get are two completely different things“ почиње 23. маја 2025. године и поред Београда обухвата још 23 града.