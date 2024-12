ГАНСИ НА УШЋУ Рок бенд Guns N’ Roses наступа 18. јула 2025. у Београду

Биће то прва прилика за публику у Србију да по први пут види Ексл Роуза и Слеша заједно на сцени.

Бенд долази у саставу Ексл Роуз (вокал, клавир), Слеш (гитара), Даф МекКаган (бас), Дизи Рид (клавијатуре), Ричард Фортус (ритам гитара), Франк Ferrer (бубњеви) и Melissa Реесе (клавијатуре), а турнеја под називом "Because what you want &what you get are two completely different things" носи још један куриозитет: култни хип – хоп бенд Public Enemy најављен је као специјални гост.

Гунс Н’ Росес се сматрају најдинамичнијим и најзначајнијим бендом своје генерације. Њихов дебитантски албум Appetite For Destruction из 1987. продат је у дијамантском тиражу, док је турнеја Not In This Lifetime… (2016–2019) постала четврта најпрофитабилнија у историји.



Њихова импресивна дискографија укључује албуме који се сматрају класиком, попут "Use Your Illusion I" и "Use Your Illusion II", "G N’ R Lies I Chinese Democracy."

И дан данас су један од најслушанијих роцк бендова на платформама попут Spotifyja, са преко 24 милиона месечних слушалаца.

Турнеја „Because what you want & what you get are two completely different things“ почиње 23. маја 2025. године и поред Београда обухвата још 23 града.