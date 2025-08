ЛЕГЕНДЕ СТИЖУ: ЛЕВЕЛ 42 И БИЛИ КОБАМ НА НИШВИЛУ! Награда фестивала Биг бенду РТС-а

Директор Нишвила Иван Благојевић рекао је на конференцији за новинаре да је фестивалска награда за животно дело за 2025. годину први пут припала колективно -Биг бенду Радио-телевизије Србије (РТС), као и да ће бити уручена 13. августа у Градској кући у Нишу, док ће Биг бенд РТС-а, са диригентом Стјепком Гутом, сутрадан одсвирати концерт посвећен џез трубачу Душку Гојковићу.

Одговорни уредник редакције за џез и забавну музику музичке продукције РТС-а Марко Ђорђевић је рекао да им је необично драго што је Биг бенд РТС-а добитник награде и да су се нашли "у друштву изабраних уметника".

Предвођени виртуозним басистом Марком Кингом и познати по хитовима попут "Лесон ин лов“(Lessons In Love) и "Самтинг абаут ју“ (Something About You), Левел 42 ће први пут наступити у Србији 14. августа на Главној бини Нишвила, а Благојевић је оценио да ће то бити "празник за све басисте".

Како је најављено, исте вечери долази и амерички бубњар Били Кобам са својим програмом "Спениш контингент", Диамуск енд д интернешенел даб оркестра и други.

Норвешки трубач Нилс Петер Молвер наступа 15. августа, када долази и реге састав из Јамајке Морган херитиџ, док британски Стерео емсиз наступају на Главној бини 16. августа.

Исте вечери су и шведска певачица Викторија Толстој са Јакоб Карлзон триом, пројекат Машина, рок састав Игралом са трубачима Богдана НИколића и други.

На Главној бини Нишвила наступају Фан ловин криминалс 17. августа, када и америчко-јапанска певачица Џудит Хил, нишки Процес и други.

Нишвил има и Опен стејџ (Стаге), Миднајт џез денс, Хип хоп стејџ и друге, а Благојевић је најавио да ће фестивал имати више од 1.000 извођача и 300 програма.

Благојевић је оценио да је програм Нишвила "помало шарен", и да верује "да ће бити на разини претходних издања".

Уметничка директорка Нишвил џез театарског фестивала Маја Митић је навела да је задатак био да ове године нађе представе које симбиозно сарађају са музичарима на сцени.

Како је најављено, у Главном програму позоришног дела фестивала биће 8. августа Пулс театар са представом "Српској омладини, Димитрије Туцовић" и Ома студио театар из грпког ераклиона са "Модус вивенди или како живети?".

Независна група уметника СМК извешће 9. августа "Ванвременске приче", по мотивима Франца Кафке, а Ома студио театар комад "Аскетика: Спасиоци божји".

На програму Нишвила 10. августа су "Флy, Флy" финског позоришта Мувипуси и "Разлагања" америчког Фарм артс Дамаскуса.

Како је најављено, 11. августа су представе "Делириум тременс" Позоришне радионице Прилеп и "Јелена Савојска", копродукција из Црне Горе.

Након конференције, на платоу испред Културног центра Београда, наступио је џез-фанк састав Ћале и сватови, учесници Нишвила.