ОЗИ ОЗБОРН СЕ ОПРАШТА, БОЛЕСТ ЈЕ ЈАЧА Оригинална постава Блек Сабата поново се окупља после 20 година

Четири оригинална члана, Озборн, гитариста Тони Ајоми, басиста Гизер Батлер и бубњар Бил Ворд, наступиће заједно уживо први пут од 2005. на хуманитарном концерту "Повратан на почетак" (Back to the Beginning), 5. јула на стадиону Вила парк.



The original @BlackSabbath – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler and Bill Ward – will play for the first time in 20 years. The band will take to the stage to headline BACK TO THE BEGINNING on July 5th at Villa Park.



The all-star event will celebrate the true creators of… pic.twitter.com/cfqyxyWQxo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 5, 2025