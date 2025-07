ПОНОВО НА СЦЕНИ Музичка група "Оејзис" се враћа после 16 година паузе КОНЦЕРТ У КАРДИФУ ОТВОРИО ТУРНЕЈУ

Концерт је почео песмом "Hello", својеврсном добродошлицом фановима и симболичним повратком кући, преноси BBC.



Публика је имала прилике да ужива у хитовима попут "Соме Might Say", "Supersonic", "Whatever", "Half the World Away", "Wonderwall" и "Don't Look Back in Anger" - песмама које су постале симболи не само британске рок сцене, него и поп културе 90-их, истиче поменута медијска кућа.

Обожаватељи су почели рано да се окупљају испред градског стадиона Принселити, који има 74.500 места, где су се званични фудбалски дресови Адидас-Оасис продавали за 85 фунти.

Многи фанови су прошле године сатима чекали у онлајн редовима да купе карте, а велики њих се суочио са вишим ценама када су коначно добили прилику да купе улазнице, преноси Ројтерс.

Фото: Tanjug/Scott A Garfitt/Invision/AP

Након два концерта у Кардифу, турнеја ''Oasis Live '25“ наставиће се у родном граду браће Галагер, Манчестеру.

Турнеја се наставља у Великој Британији и Ирској, а затим следе концерти широм Северне и Јужне Америке, Азије и Аустралије.