Пионир џез-фанка, Рој Ејерс, чији је хит „Еврибади ловз саншајн“("Everybody Loves the Sunshine") постао летњи класик широм света, преминуо је у 84. години.

Објава на званичној Фејсбук страници музичара наводи:

Ејерс је рођен у Лос Анђелесу 10. септембра 1940. Свој дебитантски албум, West Coast Vibes, објавио је 1963. године, након чега је издао низ соло албума.

Касније је основао бенд Roy Ayers Ubiquity i развио препознатљив џез-фанк звук, у којем је свирао вибрафон – инструмент за који се заинтересовао након сусрета са џез музичарем Лајонелом Хемптоном, који му је, када је имао пет година, поклонио пар палица за свирање.

Године 1976. објавио је своју најпознатију песму, "Everybodfy Loves the Sunshine", лагану нумеру која осликава безбрижне летње дане. У интервјуу за Гардијан 2017. године, Ејерс је описао како је настала ова песма.

Снимио ју је у Електрик лејди студију у Њујорку, током врелог летњег дана.

- У глави ми се појавила фраза: "Сви воле сунце." Почео сам да певам: "Осећај оно што ја осећам, када осећам оно што осећам, оно што осећам." Затим сам почео да размишљам о летњим сликама... Било је потпуно спонтано. Осећај је био невероватан - изјавио је музичар.

Песма је постала један од највише смплованих џез хитова свих времена. Елементи нумере појављују се у песмама My Life Мери Џеј Блајџ, Book of Life Комона и Life Is Rеeal Моса Дефа. Њена популарност осигурала је Ејерсу стално присуство на фестивалима широм света, укључујући лондонски Maiden Voyage, где је био главна звезда 2019. године.

-Та песма ми је променила живот. Још увек је последња песма мог наступа. Људи увек певају са мном, а семплована је више од 100 пута, од стране свих – од Др Дреа до Фарела Вилијамса. Чини се да погађа сваку генерацију. Сви воле сунце – осим Дракуле - изјавио је Рој

Након објављивања дебитантског албума 1963. године, Ејерс је постао изузетно плодан уметник. До тренутка када је Everybody Loves the Sunshine угледала светлост дана, већ је имао више од десет албума иза себе, због чега је стекао титулу "кум нео-соула".

Ејерс је одржао концерт у Београду 2007. године.