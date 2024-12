САОПШТЕН УЖИ ИЗБОР ЗА НАГРАДУ „ДИМИТРИЈЕ БОГДАНОВИЋ” ЗА 2024. Од Хајдегера до поетике игре

Жири, који творе Марија Јефтимијевић Михајловић, др Слободан Антонић, др Јана Алексић и др Борис Булатовић, определио се за следеће студије: Милан Брдар, Time without being or оvercoming Heidegger (Културни центар Војводине „Милош Црњански“); Владимир Димитријевић, Паланка философије: пре и после Константиновића (Штампар Макарије, Београд); Љубодраг Димић, Тито и Совјети: 1944–1980 (Андрићев институт, Вишеград); Немања Каровић, Светлост, изненада: о поезији Љубомира Симовића, Матије Бећковића и Бранислава Петровића (Фондација „Александар Невски“, Београд); Александар Б. Лаковић, Историја српске поезије Косова и Метохије: 1951–2022 (Дом културе „Грачаница“, Грачаница); Горан Максимовић, Књижевни свијет Бранислава Нушића (Православна реч, Нови Сад);

У конкуренцији су и Саша Марковић, Национално без одијума (Педагошки факултет, Сомбор); David A. Norris, A cultural history of Serbia: tradition and change (Routledge, Abingdon); Ксенија Миловановић, Зачетник косовског култа: књижевно дело Данила Бањског (Српска књижевна задруга); Мирјана Д. Стефановић, Увод у српско просветитељство: предговор као поетика (Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Архив Војводине); Jован Попов, Горди и понизни: парадоксалисти Фјодора Достојевског (Српска књижевна задруга); Мира Радојевић, Југословенска искушења српске интелектуалне елите (Прометеј); Светлана Рајичић Перић, Поетика игре у српској књижевности 20. века (Службени гласник); Дарко Танасковић, Религија у друштву, култури и политици (Духовна реч, Београд). Одлука о лауреату биће саопштена почетком јануара 2025.

М. С.