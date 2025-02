НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ ГЉИВЕ ПРОПАДНУ Овај трик ће им продужити свежину до седам дана

Ако заборавите гљиве у фрижидеру, ови трикови за складиштење могу вам помоћи да их дуже одржите свежима, што значи више шансе да их употребите у својим омиљеним јелима.

Оснивач компаније Urban Farm-It и аутор књиге „Growing Mushrooms at Home: The Complete Guide to Knowing, Growing and Loving Fungi” Elliot Webb поделио је своје најбоље савете за одржавање укуса гљива.

„Један од најједноставнијих и најделотворнијих начина складиштења је ставити целе, неопране гљиве у смеђу папирнату врећицу и савити врх како би се затворила”, навео је.

Фото: Pixabay.com

Папир упија вишак влаге, што је кључно за одржавање гљива сувима и спречавање настанка слузи. Ако при руци немате папирнату врећицу, Webb предлаже алтернативну методу.

„Добро делује и умотавање гљива у папирнати убрус и њихово стављање у посуду коју ћете држати у фрижидеру. Обе методе помажу у одржавању свежине смањујући накупљање влаге”, каже.

Такође је кључно избегавати пластику где год можете. Webb је навео да пластика задржава влагу, што убрзава кварење и може довести до слузаве текстуре коју нико не воли.

„Ако сте купили гљиве у затвореној пластичној амбалажи, пребаците их у папирнату врећицу или замотајте у папирнате убрусе што пре како бисте им продужили рок трајања”, додао је.

Чак и када их правилно упакујете, важно је користити гљиве унутар препорученог временског оквира. Целе обично могу трајати до седам дана, али нарезане треба искористити у року од три дана.