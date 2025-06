(ФОТО) СИН МАЈКЛА ЏОРДАНА ЉУБИО ЈЕДНУ У СУБОТУ, ДРУГУ У НЕДЕЉУ Не може да преболи бившу па нашао две копије!

Након различитих скандала које је правио, на крају је раскинуо бурну двогодишњу везу са ријалити звездом Ларсом Пипен (50), међутим, није му требало дуго да нађе утеху.

Он је сада виђен у Мајамију и то у врло присном загрљају са новом девојком Ешли Стивенсон, за коју кажу да неодољиво подсећа на његову бившу. Ипак, све ово је било у суботу, а онда долази недеља и нова авантура у Џордановом животу.

Маркус је и тада поново био на плажи, али са другом девојком. Овог пута, љубио се са извесном Аром, која такође подсећа на Ларсу.

Пар је размењивао пољупце у океану, не марећи за погледе других, а брзи папараци су их одмах уловили.

