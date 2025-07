„ИЛИ ИМАЈУ АФЕРУ, ИЛИ СУ СТИДЉИВИ?“ Камера ухватила тајкуна с ЉУБАВНИЦОМ пред 30.000 људи, ЖЕНА га момонтално избрисала са свих мрежа!

Тако је Меган Кериган, супруга милијардера Ендија Бајрона, одлучила да обрише његово презиме са свог Фејсбук профила – одмах након што је снимак његове "швалерације" са колегиницом експлодирао на друштвеним мрежама. Све се догодило пред хиљадама људи на концерту Coldplay-а у Масачусетсу, док су камере снимале како се грли са шефицом људских ресурса – а интернет се још не смирује.

Камера за пољупце која је открила све: „Ох, погледајте ово двоје!”

Енди Бајрон, ЦЕО фирме Астрономе, појавио се 17. јула на концерту Цолдплаy-а у Гиллетте стадиону, у пратњи колегинице Кристин Кабот. Ко је она можете опширније прочитати овде. Ни слутио није да ће их ухватити чувена "Kiss Cam", камера која током концерата увећава парове из публике на огромном видео-биму.

У тренутку који се претворио у вирални скандал, Крис Мартин, фронтмен бенда, обратио се публици:

„Ох, погледајте ово двоје! Или имају аферу, или су само врло стидљиви.”

Бајрон је панично покушао да се склони из кадра, док је Кристин, видно постиђена, покривала лице рукама. Жена до њих се осмехује и ставља руку на лице – зна да је сведок тренутка који ће обићи свет.

The internet found out he’s married and she knows 🙃 Imagine being caught having an affair by Coldplay 😭😭😭 pic.twitter.com/XtdQspLixO

Снимак обележио вече: „Да ли си стварно повео љубавницу на концерт пред камерама?“

Није прошло ни сат времена, а снимак се већ ширио ТикТок-ом, X мрежом (бивши Твитер) и Редит-ом.

„Водиш љубавницу на концерт са 30.000 људи, где знаш да има камера?!“,

„Он бежи као лопов, а она се крије као да није знала да је ожењен!“,

„Жао ми је његове жене. Али нек се види ко су и шта су.“

Као што пише The Sun, Кристин Кабот се фирми придружила у новембру 2024. Бајрон ју је тада представио као „трансформативну особу за тимску културу“ – што је пост сада избрисан са LinkedIn-а. У посту је била и похвала њеној способности да освоји поверење „на свим нивоима, од директора до асистената“.

Ко је жена коју је преварио – и како је одговорила свету

Меган Кериган Бајрон, супруга неверног тајкуна, не само да није остала тиха, већ је јавно и одлучно реаговала. Ради као помоћница директора школе Bancroft у Њујорку, задужена за ученике са говорно-језичким тешкоћама, и са Ендијем има два сина.

Након што је видео постао виралан:

Прво је уклонила презиме „Бајрон“ са свог Фејсбук профила.

Затим је деактивирала профил.

Between Astronomer CEO Andy Byron Wife Megan Kerrigan and His CPO Kristin Cabot, who is more beautiful. Hi there Megan Kerrigan, you dont deserve that cheating dude. I can be all yours DM me. #ColdplayBoston #Coldplay #AstronomerCEO #andybyron pic.twitter.com/oe8ToIpc55

— Derrick Groves (@DerricGroves) July 17, 2025