ОВО СУ 3 НАЈСКУПЉЕ ЛУЈ ВИТОН ТОРБЕ! Њихова израда траје и по неколико месеци, а од ЦЕНЕ се врти у глави (ФОТО;ВИДЕО)

Торбе одавно нису само практичан модни додатак – оне су симбол престижа, уметничког израза и статуса. Међу бројним луксузним брендовима, Луј Витон се истиче као један од најпознатијих и најцењенијих.

Ова култна модна кућа већ деценијама поставља стандарде у свету моде, комбинујући традицију, врхунску израду и иновативне дизајне. Њихове торбе су омиљене међу колекционарима и познатим личностима, а одређени модели достижу невероватне цене захваљујући ексклузивним материјалима, ограниченим серијама и уникатним дизајнима.

Док су њихове стандардне торбе саме по себи скупе, постоје ексклузивни модели који достижу астрономске цене. Представљамо вам три најскупље Луј Виотн торбе на свету, које нису само модни детаљи, већ и уметничка дела.

1. Louis Vuitton Millionaire Speedy- милион евра

Нови креативни директор мушке дивизије Фарел Вилијамс, креирао је најскупљу Луј Витон торбу икада, познату као "Millionaire Speedy". Кошта тачно онолико колико јој само име налаже. Разлог за толику цену јесте тај што је направљена од правог осамнаестокаратног злата и висококвалитетне коже.

2. Louis Vuitton Urban Sachel – 145.000 евра

Једна од најконтроверзнијих и најскупљих торби које је ЛВ икада произвео јесте Urban Satchel. Ова торба дизајнирана је као авангардни спој луксуза и рециклаже – на себи има причвршћене свакодневне предмете попут празних пластичних флаша, омота од цигарета и папирића, чиме симболизује урбано окружење и савремени стил живота.

Иако је њен дизајн поларизовао јавност, многе познате личности, укључујући и Ешли Олсен, биле су међу првим купцима овог ексклузивног комада.

