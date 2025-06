ШОК НАКОН БУЂЕЊА ИЗ АНЕСТЕЗИЈЕ Глумици, без да је тражила, урађен МУЖЕВЉЕВ ШАВ Годинама је ПРОГАЊУЈУ РЕЧИ ЛЕКАРА: "Мало сам вам затегао вагину“

Њену каријеру обележиле су успешне улоге, али и крајње контроверзан почетак на јавној сцени, о чему је писала у књизи "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman" , где је открила и шокатан догађај који јој се десио иза камера.



Једно време је била одсутна са јавне сцене, да би се вратила глуми, али и публици открила низ детаља из свог живота. Напоменула је да је ћерке Роуан и Гриер родила царским резом, али да је лекар "претпоставио" да је имала природне порођаје. Подсетимо, глумица је ћерке добила са супругом Крисом Хенчијем.

"Мало сам те учврстио! Мало сам те помладио!"



Операција коју је желела било је смањење стидних усана, признала је Брук Шилдс, али није ни помишљала на "мужевљев шав". Лекар јој је након што се пробудила из анестезије рекао: "Мало сам те учврстио! Мало сам те помладио!" и објаснио да јој је затегао вагину и смањио јој стидне усне.

„Била сам шокирана, говорио ми је: "Ово сам беспалтно урадио, мала дамо", истакла је глумица и напоменула да је све било далеко од тога да је "њено тело било побољшано".

Контроверзна операција "мужевљев шав" укључује додатни шав током операције вагине након порођаја. У питању је застарела пракса изводила се да би жена могла да пружи свом партнеру веће задовољство. Док се тврдило да додатни шав затеже вагину и повећава сексуални ужитак, често се сматра медицински непотребним, неетичним и може узроковати нелагоду или бол, пише британски Мирор.

Била сам ужаснута, али и изгубљена. Нисам хтела да тужим тог човека, или сам можда хтела, али нисам имала осећај да то могу, нисам желела да се прича о "мојој дами" на насловним странама. Тај човек је хирушки променио моје тело без мог пристанка и то ме је разбеснело, пише у њеној књизи.

Напоменула је да више никада није разговарала са тим хирургом, а да је она размишљала да ли је та операција ипак била оправдана, да ли ће то побољашати интимни ужитак...

"Лудо је што су ми те идеје уопште падале на памет, још је луђе што сам са супругом причала о томе тек касније, не могу да се сетим зашто сам му испричала, али је био љут подједнако као и ја".

Асоцијација многих на Брук Шилдс јесте лепота, гламур, блистава каријера, али прича и има мрачну страну о којој је било речи у документарцу "Pretty Baby: Brooke Shields" у којем је глумица отворено говорила о бизарним одлукама њене мајке. Ћерка Роуан је и тада била уз њу.



Брук Шилс је тада рекла да никада не би дозволила својој деци да учествују у ономе чему је она била изложена као дечја звезда. Брук је имала само 11 година када је 1978. у филму "Pretty Baby" глумила проститутку. Сценарио је налагао да пољуби глумца Кита Карадина који је у то време имао 27 година.

Тери Шилдс, мајка Брук Шилдс, стајала је и смирено посматрала сцену док је Кит уверавао девојчицу да је све заправо измишљотина.

Не знам зашто је мислила да је све у реду. Не знам – рекла је Брук Шилдс о својој мајци за Сандеј тајмс.



Подсећања ради, подсећа Жена Блиц, Тери Шилдс умрла је 2012. у 80. години, борила се дуго са деменцијом.

"То је дечја порнографија! Да ли би ти нама то допустила када смо имале 11 година?", питала је Роуан мајку Брук која је кроз сузе одговорила: "Не".

Било ми је тешко да не оправдам своју маму, али када су питали, помислила сам: "О, Боже, морам ово да признам. Али не знам зашто је мислила да је све у реду – истакла је Шилдс која не крије да својим ћеркама Роуан и Грир никада не би допустила да гледају "Pretty Baby".

Брук Шилдс имала је само 10 година када је нага позирала за "Плејбој", док је са 14 постала најмлађи модел на насловној страни "Вог".