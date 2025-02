УХАПШЕН ПОЗНАТИ ГЛУМАЦ Ово је разлог ЗАВРШИО У ПРИТВОРУ ЗБУЊЕН СА ПОСЕКОТИНОМ

Мејбијс (53) је приведен у затвор и центар округа Насау нешто пре 6 сати ујутру и суочава се са две прекршајне оптужбе – нападом и опирањем полицајцу без употребе насиља, према писању ТМЗ-а.

Шокантна фотографија из притвора приказује глумца збуњеног израза лица, с видљивом посекотином поред десног ока.

Мејбијс је најпознатији по улози модног уредника Данијела Меада у серији "Ружна Бети", где је играо уз Америку Фереру. Серија се емитовала од 2006. до 2010. године, наводи Дејли Мејл.

Такође је глумио Тима Хаспела у серији The L Word и појавио се у филмовима Resident Evil, Cruel Intentions и The Crow: Salvation.

Његови рани телевизијски ангажмани из 1990-их укључују улоге у серијама Chicago Hope, Party of Five и Get Real.

Од 2013. године игра главну улогу у серији Hallmark канала Signed, Seled, Deliverd.