(УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК) УБИЈЕН ПОЗНАТИ РЕПЕР Нападач испалио више хитаца у њега

Инцидент се догодио у четвртак увече у Норћепингу, граду југозападно од Стокхолма, наводи неколико шведских листова.

У саопштењу у петак, полиција је навела да истражује осумњичено убиство мушкарца у 20-им годинама, који је преминуо од задобијених повреда након пуцњаве у близини паркинг гараже у Норћепингу.

Почаст Хоурију – који има стотине хиљада слушалаца месечно на платформи за стриминг музике Спотифај – стижу од колега музичара откако је пријављена његова смрт.

Шведска полиција је саопштила да тражи сведоке који су можда видели сребрни караван "који би могао бити релевантан за случај".

Додали су да службеници раде "веома интензивно" на истрази.

У међувремену појавио се врло узнемирујући снимак убиства репера.

Swedish rapper Gaboro, real name Ninos Khouri, was fatally shot in a Norrköping car park last night.



Disturbing footage of the 24-year-old’s execution, reportedly filmed by the gunman, is circulating online. No arrests have been made.#Gaboro #Sweden pic.twitter.com/WcICzyJOnX

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) December 20, 2024