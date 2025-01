(ФОТО) УЖАСИ БРАЧНОГ ПАРА ТУРПИН ШОКИРАЛИ СУ СВЕТ Сурово су злостављали своју децу ЕВО КАКО ЈЕ ЈЕДНА ОД ЋЕРКИ УСПЕЛА ДА СЕ ИШЧУПА ИЗ КАНЏИ УЖАСА

Крајем 2017. године, 17-годишња Џордан Турпин побегла је из своје куће у Калифорнији, где је, заједно са својом браћом и сестрама, била жртва година злостављања. Она је позвала полицију и открила несагледиви ужас који је та породица преживела.

Деца су била затворена у "Кући ужаса", где су била везана, злостављана и лишена основних потребштина као што су храна, хигијена и слобода кретања. Родитељи су деци дозвољавали да се туширају само једном годишње, а кућа је била изузетно прљава. Многи од њих нису били у могућности да се нормално изразе, а неки нису чак ни знали ко су полицајци када су их нашли.

