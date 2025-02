НАПУСТИЛА НАС ЈЕ ГЛУМИЦА КОЈУ ЋЕМО ПАМТИТИ ПО КУЛТНИМ УЛОГАМА Оставила је за собом богату каријеру ФАНОВИ СЕ ДИРЉИВИМ ПОРУКАМА ОПРАШТАЈУ ОД ЊЕ

Чувена глумица Маја Вулф преминула је у 72. години, јављају светски медији.



Глумица, позната по улогама у серијама као што су "Doctor Who" и "Auf Wiedersehen, Pet", оставила је за собом богату каријеру и мноштво обожавалаца који су се опростили од ње путем друштвених мрежа.



Маја Вулф била је цењена глумица чији је рад обухватао неке од најпопуларнијих серија на BBC-u и ИТВ-у.



У серији "Auf Wiedersehen, Pet", Маја је одиграла кључну улогу у епизоди под називом "The Lovers", где је њен лик Ули постао љубавни интерес лика Оз Осборнеа, којег је тумачио Џими Нејл. Њихова хемија на екрану била је један од најупечатљивијих тренутака серије, а Маја је заслужна за једну од најзапамћенијих реплика, преноси Блиц жена.



Фанови су се огласили дирљивим порукама, истичући њене улоге и цитирајући реплике које су остале упамћене. Неки од коментара су били изрази туге и саучешћа, док су други делили личне анегдоте о томе како су чак и мале улоге попут оне које је Маја имала могу имати велики утицај на публику.



With sadness we announce the passing of Maya Woolfe who played Uli in Auf Wiedersehen Pet Series 1, Episode 11, ‘The Lovers’.



Maya’s’ many TV appearances included ‘The Professionals’, ‘Bergerac’, and ‘Doctor Who’.



We send our deepest sympathy to family and friends at this… pic.twitter.com/7zrTO7XK31

— Auf Wiedersehen, Pet (@aufwiedpet) February 14, 2025