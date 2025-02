ЈЕЗИВО: ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЖЕНИ ЕКСПЛОДИРА МОБИЛНИ У ЏЕПУ Док је у прометном супермаркету стајала с мужем десила се експлозија! Жена вриштала у пламену

На снимку се види како мобилни телефон почиње да гори, док пламен захвата женине панталоне, након чега је она истрчала из продавнице, а њен муж је покушавао да угаси пламен, пренео је Дејли мејл.

Њен супруг Матеус Лима рекао је за бразилску новинску агенцију Г1 да је скинуо мајицу како би угасио ватру.

Жена је након инцидента одвезена у болницу Алфредо Абрао, где је збринута због опекотина првог и другог степена, на шаци, подлактици, леђима и задњици.

Лима је рекао да су купили мобилни телефон, Мото Е32, пре годину дана и да су увек плаћали преко њега.

Моторола је у саопштењу навела да је већ контактирала жену и да ради "анализу" делимично отопљеног телефона како би открила шта је узроковало да се запали.

"Компанија даје приоритет безбедности својих потрошача и наглашава да су сви њени производи пажљиво дизајнирани и произведени по највишим стандардима квалитета, подвргнути ригорозном тестирању како би понудили безбедне перформансе за потрошаче", навела је компанија Моторола у саопштењу.

Сличан инцидент догодио се у Масачусетсу у септембру 2024. године, након што је ајфон експлодирао испред Аудре Каталдо (16) и њеног пријатеља, док су гледали телевизију.

Каталдо је тада рекла да је уређај био магнетно везан за пуњач, који је купила на Амазону.

Она је рекла да је чула "цврчање" неколико тренутака пре него што је задњи део телефона експлодирао, угљенисавши њену дуксерицу и оставивши мање опекотине на руци.

Према објављеном извештају Универзитета Станфорд, мобилни телефони, лаптопови и електронски уређаји су познати по томе што генеришу вишак топлоте, што може да узрокује да уређаји не функционишу како треба и, у неким случајевима, довести до експлозије литијумских батерија, које се налазе у већини мобилних телефона.

Студија је сугерисала да купци треба да користе оригиналне пуњаче и да се уздрже од покривања телефона крпом док се пуне.

Уређаје такође треба искључити из утичнице када су потпуно напуњени и прекрити заштитном футролом, која може пружити додатну сигурност власнику када почну да се загревају.



