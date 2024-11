СЕРИЈА О АТЕНТАТУ НА ЗОРАНА ЂИНЂИЋА стиже на РТС, ДРАГАН МИЋАНОВИЋ признао: „Ово је мој најделикатнији задатак до сада”

Серија ће кроз осам епизода приказати догађаје из наше блиске прошлости - убиство премијера Зорана Ђинђића и ситуацију у земљи пре и након 12. марта 2003. године. Држећи се фактографије, али уз уметничку слободу, креатори серије Владимир Тагић и Горан Станковић, двојац добро познат ТВ публици по серији „Јутро ће променити све”, потрудили су се да дају пресек друштвено-политичке ситуације у земљи од деведесетих до двехиљадитих година и да дочарају атмосферу неизвесности која је владала те 2003. године у Србији. Иначе, ова серија емитоваће се и на платформи Макс, где је премијера прве две епизоде заказана за понедељак, 4. новембар. Корисници Макса ће иначе сваког понедељка моћи да погледају по две нове епизоде.

„Сабља” истовремено прати премијера, политичаре, криминалце, припаднике паравојних јединица, али и фиктивне ликове - младу и амбициозну телевизијску новинарку Даницу Мандић, полицијске инспекторе Бориса Ракића и Љубу Васиљевића, ангажоване у истрази, као и ситног криминалца унутар земунског клана, Уроша Ристића. Паралелно са припремама, самим чином атентата и бекством „земунаца”, Даница и Борис, свако на свој начин, покушавају да дођу до одговора на кључно питање: ко заиста стоји иза атентата на премијера.

Када је о ликовима и представљеним догађајима реч, аутори истичу да је у питању „драмска интерпретација стварних догађаја - плод маште и креативне слободе аутора. Главни ликови су измишљени, а неке сцене резултат су претпоставке, уметничке обраде и не представљају објективну истину“. Ипак, како се ради о нама блиској историји, многи од јунака серије засновани су на стварним личностима. Свакако ће бити занимљиво погледати како су се познати глумци снашли у улогама личности које су годинама пуниле новинске ступце у рубрикама од политике до црне хронике. Један од оних у које ће све очи бити упрте дефинитивно је глумац Драган Мићановић, који је оживео лик Зорана Ђинђића. Глумац је за медије с кнедлом у грлу признао да је веома узбуђен јер верује да су направили једно добро драмско дело.

Фото: This and That Productions

– Ја као глумац бавио сам се драмским ликом који су пред мене поставили редитељи и хвала им на томе што су ме укључили у овакав један изазов. Нисам у досадашњој каријери имао деликатнији глумачки задатак од овога. Тешко је било вратити се у то време. Мени лично је најтеже било снимати неке сцене на аутентичним локацијама где су се неки трагични догађаји збиља и догодили – казао је Драган Мићановић и додао да је имао велику одговорност. – Можете да претпоставите која сцена ми је била најтежа за снимање. У сваком смислу, а глумачки то није било захтевно, али тај чин његовог атентата је био тежак. Право да вам кажем, тешко ми је и да причам о томе. Било је јако стресно.

Драган Мићановић се у разговору за наш лист присетио са сетом и тог 12. марта 2003. године, када је убијен тадашњи премијер Србије Зоран Ђинђић.

– Био сам у свом родном крају у Лозници, распакивао сам кофере, јер сам се тада вратио у земљу, био сам ван Србије, живео сам у Лондону три и по године. Док сам се распакивао комшиница нам је ушла у кућу сва избезумљена и викала: „Убили су нам премијера”. То никада нећу заборавити – био је искрен Мићановић.

Фото: This and That Productions

Серија је настала као заједничка производња Радио-телевизије Србије и продукције „This and That Productions“. Креатори серије су Владимир Тагић и Горан Станковић који, уједно, потписују и режију. Сценарио су написали Марјан Алчевски, Маја Пелевић, Дејан Прћић, Владимир Тагић и Горан Станковић. Мићановић нам је признао да је „на прву” прихватио њихов позив да игра бившег премијера.

– Знао сам с ким радим. Са Гораном сам радио пре тога серију „Нечиста крв”. Са Владимиром нисам сарађивао, али њихов рад јако ценим. Веома сам волео серију „Јутро ће променити све”, тако да није било дилеме у вези са тим да ли да прихватим или не. Наравно, након прочитаног сценарија. Ништа без тога, да се разумемо, то је за сваког глумца основа свега – објаснио је познати глумац.

Фото: This and That Productions

Како нам је рекао, док се припремао за снимање „посредно се чуо са неким људима из некадашњег Ђинђићевог кабинета, а непосредно не”. Ђинђића ипак није познавао. Није се трудио да га имитира, већ је сваки видео-материјал, до којег би у припреми самог лика дошао, непрестано преслушавао.

– Покушавао сам да кроз текст пронађем емоцију која га је водила да би изговорио ово или оно. То је био неки кључ. Нисмо хтели да правимо имитацију, али нисмо хтели ни да заобиђемо неке специфичности које су красиле нашег покојног премијера. Тај брз, луцидан, врцав говор, брзе мисли и та енергија која је заиста пленила. Имали смо филозофа за премијера – нагласио је Драган Мићановић.

У старту смо се договорили да ова улога неће бити имитација, јер би то девалвирало драмски лик, а и ја не личим на Зорана Ђинђића. направили су ми маску са седом косом и потамљеним обрвама.

Како је објаснио, не плаши се буке коју ова серија може да створи, јер је у досадашњој каријери, како је нагласио, добијао разне критике.

– Имао сам срећу да добијам и јако позитивне и јако негативне коментаре, то је саставни део овог посла када желите да се бавите њиме поштено, искрено, а ја се трудим из све снаге да, кад преузмем одговорност за нешто, дам све што имам за то. Понекад у томе успем, а понекад не. Не плашим се критика. Мислим да ћу преживети – био је искрен Мићановић и додао да је права реч која описује лик и дело човека којег је добио да игра: одговорност.

Узбудљиво у првој епизоди У првој епизоди серије која је на програму РТС 1 у суботу, 2. новембра, на колону аутомобила премијера Ђинђића налеће камион. Док у јавности настаје конфузија око тога шта се заправо десило, Даница Мандић, млада и амбициозна новинарка верује да је у питању маркетинг премијеровог кабинета, а инспектор Борис Ракић покушава да извуче признање од возача камиона. Урош Ристић, ситни криминалац унутар земунског клана, добија све озбиљније задатке, несвестан у шта се упушта. Дванаести март 2003. се приближава...

Поред Драгана Мићановића у серији играју и Љубомир Бандовић (Борис), Милица Гојковић (Даница), Лазар Тасић (Урош), Феђа Штукан (Љуба), Јасна Ђуричић (Светлана), Златко Бурић (Жарко Илић), Тихана Лазовић (Ружица) Бојан Навојец (Дућа), Милош Тимотијевић (Кум), Сергеј Трифуновић (Легија), Мухамед Хаџовић (Мрав), Ненад Хераковић (Милош Симовић), Јасмин Гељо (начелник Гаврић), Марко Марковић (Беба Поповић), Марко Грабеж (Чеда Јовановић), Горан Радаковић (Јован Пријић), Марија Шкаричић (Соња Јанковић), Бојан Кривокапић (Звездан Јовановић) и многи други.

Серија је поред београдске премијере имала пројекције и на „Сарајево филм фестивалу”, као и на Фестивалу филмске режије у Лесковцу. У Кану, где је била једна од осам серија из целог света које су одабране за главну такмичарску селекцију „Канског фестивала” награђена је за најбољу глумачку интерпретацију читавог ансамбла, а у Брну, на једном од најзначајнијих фестивала у Европи - „Serial killer”, освојила је главну награду за најбољу серију. Након прошлонедељног учешћа на фестивалу српског филма „Орфелин” у Вашингтону, серија ће бити приказана и на фестивалу „Talinn Black Nights” у Естонији од 8. до 24. новембра.

В. Бијелић