ИДЕМО НА МАРС Маск: Летелица ка “црвеној планети“ креће следеће године НОСИЋЕ ХУМАНОИДНОГ РОБОТА (ВИДЕО)

"Ако ти летови буду успешни, људска слетања би могла почети већ 2029. године, иако је 2031. вероватнији датум", додао је Муск на платформи X.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025