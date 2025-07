ЗАКЕРБЕРГ ОТКРИО ШТА НАМ МЕТА СПРЕМА ДО КРАЈА ДЕЦЕНИЈЕ! Стиже лична суперинтелигенција, а АИ ће променити наш живот из корена

Он не види само технолошки искорак, већ прилику да сваки човек добије моћ да обликује своју стварност. У свом писму, Закерберг износи визију у којој АИ оснажује појединца уместо да га гура у пасивну улогу робота у лабораторијском друштву.



Писмо Марка Закерберга



Лична суперинтелигенција

У последњих неколико месеци почели смо да уочавамо побољшања наших АИ система. Побољшање је тренутно споро, али недвосмислено - развој суперинтелигенције је сада у видокругу.Чини се јасним да ће у наредним годинама АИ унапредити све наше постојеће системе и омогућити стварање и откривање нових ствари које данас нису замисливе. Међутим, питање је шта ћемо усмерити ка суперинтелигенцији.

На неки начин ово ће бити ново доба за човечанство, али у другим аспектима наставак историјских трендова. Током историје, технологија је често доносила 200% повећање продуктивности за 90% људи, усмеравајући се на ниже сегзистенцијалне потребе и отварајући простор за нова достигнућа. На сваком кораку људи су користили нову продуктивност да постигну више него што је раније било могуће, помичући границе науке, здравља, као и времена за креативност, културу, односе и уживање у животу.

Јако сам оптимистичан да ће суперинтелигенција помоћи човечанству да убрза темпо напретка. Али можда још важније, суперинтелигенција има потенцијал да започне ново доба личног оснаживања где ће људи имати већу слободу да унапреде свет у правцима које сами изаберу.

Дубоко уверење које произлази из АИ-ја може, данас, имати чак и значајан утицај на наше животе. Вероватно ће долазити од свакога ко има личну суперинтелигенцију која помаже да се остваре циљеви, створи оно што желимо да видимо у свету, доживе авантуре, буде бољи пријатељ онима од којих зависе и расту у особе какве желимо да постанемо.

