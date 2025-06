ДА ЛИ ПОСТОЈИ "НАЈБЕЗБЕДНИЈЕ" МЕСТО У АВИОНУ? Један човек преживео је језив пад, а прича о његовом СЕДИШТУ је толико невероватна (ВИДЕО)

Већина људи приликом избора места за седење у авиону углавном даје приоритет простору за ноге или близини тоалета. Други пак, можда мало дубље размисле и у обзир узму и безбедност. Рамешово преживљавање поново је покренуло разговоре о ваздушном саобраћају и избору седишта у авиону.

Општи консензус традиционално је био да је седење у средини или у задњем делу авиона статистички најбезбедније. Студија америчког Националног одбора за безбедност у саобраћају из 2017. године, која је истражила 20 авионских несрећа од 1971. године, открила је да су они који су седели у задњем делу авиона имали веће шансе да преживе него они напред. Поред тога, они који су седели близу крила такође су имали веће шансе за преживљавање.

У међувремену, студија коју је спровео часопис Тајм 2015. године открила је да су средња седишта у задњем делу авиона била са најнижом стопом смртности, а најгоре су прошли они који су седели на пролазу у другој трећини.

Али како то објашњава зашто је Рамеш седео близу предњег дела авиона и био једини преживели?

Шта стручњаци кажу о најбезбеднијем месту за седење у авиону

Стив Рајт, бивши системски и софтверски инжењер у комерцијалној ваздухопловној индустрији и бивши ванредни професор аеронаутике и авионских система на Универзитету Вестерн у Бристолу, често је размишљао о питању „најбезбеднијег седишта“.

За Рајта, прича о преживљавању у авиону Ер Индије била је јединствена из више разлога. Он каже да иако седење према предњем делу авиона обично може бити „сумњиво“ у погледу шанси за преживљавање, несрећа у Индији је била „атипична“.

„Када авион падне, обично пада носом напред, што је, наравно, разлог зашто би седиште 11а било међу првима које ће осетити удар“, каже Рајт. Али лет Ер Индије „потонуо“ је у земљу са „носом нагоре“.

Док се у традиционалним случајевима када авион прво зарива носом, предњи део авиона делује „као амортизер“, према речима Џона Хансмана, професора аеронаутике и астронаутике на МИТ-у.

