ДАНАШЊИ ДАН БИЋЕ ЈЕДАН ОД НАЈКРАЋИХ ОВЕ ГОДИНЕ Земљина ротација изненада почела да убрзава ЕВО ШТА СЕ ДЕШАВА

Међутим, дужина дана се стално мењала током историје Земље.

Постоје многи фактори који утичу на брзину ротације, као што су промена нивоа мора или померања у унутрашњости Земље. Највећи утицај врши Месец, који се постепено удаљава од Земље, а због интеракције два небеска тела, ротација наше планете успорава се за око 1,8 милисекунди по веку.

Скраћују се дани

Последњих година користимо атомске сатове како бисмо прецизно пратили дужину дана. У прошлости су се с времена на време убацивале преступне секунде како би се супротставиле успоравању Земље, што је од суштинског значаја за рад ГПС система, на пример.

Међутим, од 2020. године тренд је обрнут: Земљина ротација је поново почела да се убрзава.

Shortest day in history set for TOMORROW as Earth's rotation mysteriously gets even faster https://t.co/GXt4RZjhK3

У 2020. години забележено је 28 најкраћих дана од 1960. године. Од тада, рекорд за најкраћи дан је оборен сваке године, а најкраћи дан икада забележен у 2024. години био је 1.66 милисекунди краћи од уобичајеног дана од 86.400 секунди.

Према прогнозама, у јулу и августу ове године поново можемо очекивати краће дане. Према прелиминарним подацима из TimeAndDate.com, 9. јул је био око 1,23 милисекунди краћи него обично, а 10. јул је био 1,36 милисекунди краћи него иначе.

Since 2020, Earth has been spinning slightly faster, a trend that has surprised scientists.



According to the International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), based in Washington, D.C., this acceleration has continued steadily.



The result? Shorter days by just… pic.twitter.com/Vjc3wosaqT

