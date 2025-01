(ФОТО/ВИДЕО) НИЈЕ ЗЛАТО СВЕ ШТО СИЈА Освојили олимпијска одличја па се запрепастили на шта личе неколико месеци касније

Мрље од рђе, похабаност површине и бледи сјај који је у супротности са оригиналним сјајем метала, појавили су се након само неколико месеци.

Производња ових медаља требало је да укључује најфинију израду и најбоље материјале, али се чини да су то Међународни олимпијски комитета (МОК ) и организатори превидели.

Највише су страдале бронзе, оне су претрпеле највише оштећења и то не само због лоше бриге њихових власника, који су напорно радили најмање четири године да их зараде.

У Француској је ово питање готово постало ствар националног поноса. Прогресивно погоршање медаља освојених на Олимпијским играма у Паризу шокирало је Французе, традиционално патриотски народ, који сматра да се грешка у производњи колајни лоше одражава на њихову земљу.

Медаље је креирао француски драгуљар Шоме, а најзначајнији део одличја је то што свака садржи комад оригиналног гвожђа са Ајфелове куле.

Свака медаља је пречника 85 милиметара, дебљине 9,2 милиметара. Тежина златне медаље је 529 грама, док бронза тежи 455 грама.

Фото: Aleksandra Perišić/Privatna arhiva

МОК је објаснио да су бронзане медаље направљене од легуре бакра, калаја и цинка, због чега су слабије отпорности на влагу и зној.

Сребрне медаље су, с друге стране, направљене од пуног сребра, док златне садрже шест грама чистог злата прекривеног сребром.

Чини се да је први проблем био састав медаља, јер су бронзе направљене од мање издржљивих материјала од оних који се користе за златне и сребрне медаље.

Овај потенцијални недостатак у стандардима производње покренуо је питање да ли је карактеристични елемент, мали фрагмент Ајфеловог торња — најмоћнијег симбола Париза и Француске — можда угрозио квалитет медаља, јер јефтинији метали повећавају брзину пропадања бронзе.

За Олимпијске игре у Паризу 2024. било је наглашено је да ће медаље одражавати посвећеност одрживости тако што ће бити направљене од рециклираних материјала, који се углавном добијају из електронске опреме коју су донирали грађани широм света.

Ова иницијатива, која је тада била хваљена због еколошки прихватљивог приступа, сада је под лупом због инцидента са пропадањем медаља.

Употреба рециклираних материјала у производњи олимпијских медаља промовисана је као иновација, која је Игре ускладила са вредностима одрживости и еколошке одговорности.

Оксидација и превремено хабање уочени на бронзаним медаљама навели су стручњаке да се запитају да ли је процес рециклаже можда угрозио интегритет метала.

The Olympic gold medals awarded in France rusted after just four months. pic.twitter.com/bsKV65jLLZ — Peacemaker (@peacemaket71) December 29, 2024

Неки металурзи су истакли да иако је рециклажа добра пракса, она захтева строгу контролу над саставом материјала како би се осигурало да коначни производи задрже очекивану трајност.

Потом је проблем настао и због тога што су у почетку планирали да користе отровну супстанцу хром-триоксид, која се користи у производњи лакова, у процесу премазивања металних површина како би се побољшала њихова отпорност на корозију, али су онда морали да одустану од тога, јер је она забрањена у Европској унији.

Међутим, очигледно да нису нашли адекватно решење. Поменута компонента морала је да буде замењена новим лаком, али није било довољно времена да га тестирају.

degraded quality of Paris Olympics bronze medal after a week.



Nyjah Huston, member of the USA skateboard team, raised concerns over the quality of the Olympic medals:

“these Olympic medals look good when they’re brand new, but after letting it sit on my skin with some sweat for… pic.twitter.com/7tDD9ZNhEL — SAINT (@saint) August 9, 2024

Париска ковница, која је била задужена за израду медаља, отпустила је три особе које су одговорне за овај пропуст.

Како би се размере скандала смањиле, ковница из Париза која је израђивала медаље, одлучила је да свима који су се жалили поклони нове медаље, а како преносе француски медији, више од стотину олимпијаца пријавило је распадање.

Сада се ради на проналажењу решења за нови састав како би се медаље одржавале у савршеном стању и замениле оне које су вратили спортисти, уз очекивање да ће временом бити још више враћених медаља.

У све то укључио се и Међународни олимпијски комитет (МОК), који је саопштио да су организатори у Паризу у контакту са комитетима и спортистима који су поднели жалбе и да ће процес замене почети у наредним недељама.

🚨PARIS OLYMPICS 2024 MEDALS FALL APART—LITERALLY!



The Paris 2024 Olympics’ medals are falling apart, with over 100 athletes returning them due to visible damage—particularly bronze medals.



One French swimmer described their medal as looking like it "went through a war." Is… pic.twitter.com/cbKNELXxgN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 13, 2025

Србија се из Париза вратила са пет освојених медаља - три злата, сребром и бронзом.

Олимпијски шампиони постали су стрелци Зорана Аруновић и Дамир Микец у микс тандему, тенисер Новак Ђоковић и ватерполисти Србије, који су трећи пут у низу освојили олимпијско злато.

Сребрном медаљом се окитила теквондисткиња Александра Перишић, док су бронзу освојили кошаркаши Србије.

Чини се да српски олимпијци ипак нису захваћени овим епским скандалом, бар су такве информације Олимпијског комитета Србије (ОКС).

"Видео сам да се на вестима и мрежама појављују фотографије са медаљама у заиста лошем стању. Морам да признам, нама се нико није обратио од добитника медаља да има проблем са распадањем", рекао нам је Дамир Штајнер из Олимпијског комитета Србије (ОКС).

Б92.спорт контактирао је неколицину освајача, да провери у каквом су стању њихове медеље.

Добре серије заломиле су се олимпијским шампионима у стрељаштву.

"Моја медаља је одлично, Богу хвала", јавио нам је Дамир Микец.

Ипак, није баш да није претрпела неке промене.

Фото: screenshot/rts

"Истина, мало се огулила заштита која је преко медаље, али то се види баш када се загледа. Златна је позлаћена са 6 грама, па не би злато требало да пропадне. Само тај заштитини слој је веома лоше урађен. Највише су бронзе страдале, али бронзу кошаркаша је ракија обложила и сачувала, нема бриге", додао је Микец у шаљивом тону, алудирају на већ чувену прославу кошаркаша у Паризу.

Из прве руке успели да добијемо информацију о стању олимпијске бронзе, а то нам је открио репрезнативац Србије и кошаркаш Црвене звезде Дејан Давидовац.

Фото: screenshot/rts

"Нисам је загледао неко време, али последњи пут кад сам је показивао, имала је нека оштећења. Појавиле су као неке флеке, али се није се скидала боја", испричао нам је Давидовац.

Ватерполиста Сава Ранђеловић, коме је ово било треће олимпијско злато, пријављује промене, али узима и део кривице на себе.

"Није у најбољем стању, али није ни као онима којима се распада. Огребана је ту и тамо, али мојом кривицом највише", рекао је Ранђеловић.

Има и оних који су их чували, али промене нису изостале.

"Моја је очувана, да тако кажем", прича за Б92.спорт Александра Перишић, олимпијска вицешампионка, која је том порталу проследила фотографију своје медаље.

Фото: Aleksandra Perišić/Privatna arhiva

"Такође, има неких промена, али оставила сам је у кутији и трудим се да је не носим са собом, тако да кажемо донекле је очувана", истиче освајачица олимпијског сребра.

Овај олимпијски скандал покренуо је међу спортистима нову тему, а то је важност да олимпијске награде буду највишег квалитета, не само као симболи достигнућа већ и као трајни споменици, јер се сваки недостатак у њеној изради може се схватити као непоштовање према труду и посвећености спортиста.