ГРАДИ СЕ НОВО СВЕТСКО ЧУДО Највиши мост на свету ускоро ће бити пуштен у саобраћај, на вртоглавој висини је од земље

Чак 274 метара виши ће бити кинески мост Хуађанг (енгл. Хуајианг).

Са пуно пажње је одабран и терен за поставку моста, који се налази на 625 метара изнад реке.

Велики кањон Хуађанг, где је и овај мост, налази се на подручју кинеске провинције Гуиџоу, у којој преовлађују планине. Занимљиво је поменути да је кањон те реке познат и као „Земљина пукотина“.

Готово 1.300 километара је ова провинција удаљена од Шенжена. Будући да се ради о прилично неразвијеном подручју Кине, то је и постојала потреба да се инфраструктура у том делу земље побољша.

The Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China's Guizhou Province, set to become the world's tallest bridge upon completion, has recently begun testing its water curtain system, which will present stunning views at night with dazzling light shows. pic.twitter.com/8NK2Vxrlp3

— People's Daily, China (@PDChina) July 25, 2025