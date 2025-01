НАТПИС ХОЛИВУД КРИЈЕ МРАЧНУ ПРИЧУ Све очи света данас су упрте у овај знак; Ово је права истина о мрачној тајни слова "Х"

Ових дана све очи упрте су у Лос Анђелес због страшних пожара који гутају све пред собом. Нестало је хиљаде кућа, део у ком живе бројни познати Пацифик Палисејдс спаљен је до темеља, а сви с неверицом прате и да ли гори Маунт Ли, чувено брдо на ком се налази и симбол Лос Анђелеса - натпис ''Hollywood''.

2023. године ''Hollywood'' је прославио свој 100. рођендан, а иако се уз њега вежу разне приче, туристима је највећа атракција.

Требало је да буде тек обична светлећа реклама за продају некретнина у новој градској четврти и након годину и по дана да буде размонтиран. Постављен је током 1923. као велика светлећа реклама за стамбени комплекс који се градио подно њега у Холивуд Хилсу. Имао је четири слова више него овај који данас познајемо јер је на њему писало име нове четврти – Холивудленд.

Први новински написи о "електричном" натпису, који је био "појачан" с 4000 сијалица које су га осветљавале ноћу, појавили су се у децембру 1923. Прво се палило првих пет слова "Holly", потом "Wood" па "Land". Овај дотада невиђени ефекат био је право чудо јер ништа слично у тадашњем свету није постојало: Вегас је почео да се гради тек две деценије касније, пише Пун куфер.

Године 1932. млада глумица Пег Ентвистл, коју су таблоиди прозвали "The Hollywood Sign Girl", бацила се у смрт с 15 метара високог слова "Х" и постала трагично и трајно надахнуће за расправе о привлачностима и опасностима Холивуда. Натпис је постао омражен, а до почетка 1940-их и сасвим оронуо. Одавно већ није светлео јер је то било прескупо, да би на крају деценије ипак било одлучено да се обнови, али без задња четири слова.

Натпис је 1973. године проглашен културно-историјским спомеником Лос Анђелеса, али упркос томе и даље га нису баш одржавали, па када се прво слово срушило и остао је "Ollywood" ругали су му се да је проговорио "cockney" дијалектом.

Није ту био крај урушавању. Касније су се врх слова ''D'' и цело треће "О" откотрљали низ планину Ли, а друго ''L'' запалио је пироман. Крајем 1970-их спасио га је оснивач Плејбоја, Хју Хефнер. Приредио је "продајну забаву" у својој познатој вили, а купци су били славне особе или компаније, између осталих "Alice Cooper" и "Warner Bros". Скупљени износ од око 27 хиљада долара по слову био је довољан за потпуну рестаурацију.

Стари натпис направљен од дрвета и лима је срушен, а три месеца касније постављен је нови, израђен од челика, на челичним стубовима и чврстом бетонском темељу.

Међутим, нови проблем настао је 2010, када се продавало земљиште у Грифит Парку на ком натпис стоји. Град Лос Анђелес није имао новца за куповину па је Хефнер опет прискочио у помоћ и платио да се знак задржи на том месту.

DAILY DEATH! September 16, 1932 - actress Peg Entwistle jumps from the "H" of the Hollywoodland sign and dies. But also ends up in history. pic.twitter.com/YiijsTYo39

— Gourmet Ghosts (@GourmetGhosts) September 16, 2017