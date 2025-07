КИНА ПРЕТВАРА ПЧЕЛЕ У ИЗВИЂАЧЕ И СПАСИОЦЕ Уређај лакши од капи нектара мења све

Ова револуционарна технологија може да претвори пчеле у „киборге”, а монтира је на њихова леђа помоћу три игле, преноси South China Morning Post.

Нова технологија све мења

Занимљиво је поменути да пчеле радилице могу да носе нектар који је тежак до 80 одсто њихове телесне масе. Истовремено, могу да прелете пет километара без паузе, што се дуго сматрало примером природног генија који надмашује људску технологију.

Нова технологија, међутим, мења ствари из корена, тврди се.

Нови уређај кинеских научника производи електронске импулсе који омогућавају управљање летом вредних инсеката. У девет од десет случајева, пчела је слушала команде током тестирања.

China develops first “cyborg bee”with brain-control chip, achieving 90% movement control, potentially for use as military scouts. pic.twitter.com/eLjNEzSSja

— Open Source Intel (@Osint613) July 10, 2025