ОВА СТВАР У НАШИМ ДОМОВИМА код многих изазива ПРАВИ ШОК! Људи из других земаља не могу да верују где је ДРЖИМО!

Али, људима из Велике Британије или САД-а то је, чини се, необично јер је у тим земљама уобичајеније да машина за веш стоји у кухињи. Једна твитерашица са англосаксонског подручја објавила је фотографију једног немачког купатила са машином за веш у њој и изазвала расправу написавши:

„У Немачкој је најнормалнија ствар да су машине за веш смештене у купатилу, а не у кухињи где дефинитивно не припадају?!“

Њена објава привукла је много пажње на Твитеру, 14.000 људи је поделило твит, а скоро 60.000 га лајковало.

У коментарима се укључило чак 3.000 људи.

„Иста ствар је и у Румунији, зашто би била у кухињи?“, „Осим ако ниси богаташ, у Великој Британији је у кухињи, хтео ти то или не“, „Замисли да идеш у кухињу да опереш своју одећу“, били су само неки од коментара.

„А замисли да переш одећу тамо где идеш на WЦ?“, узвратили су они који сматрају да је машини за веш место у кухињи.

„Чекај, ви не држите машину у гаражи или у посебној просторији за прање веша?“, чудили су се трећи.

In Germany it‘s the MOST NORMAL thing that washing machines are placed in bathrooms and not in the kitchen where it definitely doesn‘t belong???? IM- pic.twitter.com/s5evTPwgap

— melis (@biebersgrills) May 29, 2019