(ВИДЕО) ДА ЛИ ЈЕ ОТKРИВЕН НАЈТЕЖИ ИНСЕКТ НА ЗЕМЉИ Научници у шоку, овакав примерак никада нису видели

Инсект, дуг 40 центиметара и тежак нешто мање од лоптице за голф, могао би да буде најтежи инсект у Аустралији, тврде научници, пише Гардијан.

Откривен је током истраживања које је покренуо професор Ангус Емот са Универзитета Џејмс Кук, након што је његов коаутор, Рос Купланд, добио фотографију инсекта на друштвеним мрежама.

Потрага за инсектом трајала је неколико ноћи, а откриће је уследило када су Емот и Купланд пронашли женку у шумама, на висини где су морали да користе штап да би га спустили са дрвета.

"Acrophylla alta" је највећи штапичасти инсект пронађен у Аустралији, а научници верују да је специфично станиште на високим надморским висинама разлог за његову величину.

Хладне и влажне температуре у том региону могу да допринесу развоју већих инсеката који су боље прилагођени преживљавању у таквим условима.

Supersized stick insect discovered in high-altitude trees in Australia



The 40cm-long insect, named Acrophylla alta, weighs slightly less than a golf ball and may be the heaviest insect in Australia



