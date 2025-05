(ВИДЕО) ГРЧКО ЛЕТОВАЛИШТЕ КАО ДА ЈЕ У ПУСТИЊИ! У месту које Срби воле ветар направио Сахару

Град је био прекривен прашином која је стигла из пустиње Сахаре, а небо је било испуњено ситним честицама које су допутовале из Африке.

Аутомобили, куће, улице били су прекривени дебелим слојем афричког песка.

The island of Crete in the Mediterranean Sea was covered by a cloud of sand from the Sahara Desert pic.twitter.com/tuMtI9WOpD

May 26, 2025