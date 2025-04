(ВИДЕО) ИЛОН МАСК ЦИЉА МАРС Робота Оптимуса шаље на Црвену планету крајем следеће године

Нешто раније, Илон Маск је најавио и да би прве астронауте могао да пошаље до „четвртог камена од Сунца“ већ 2029, али да је реалније да се то догоди 2031.

- Старшип ће, надамо се, полетети ка Марсу крајем следеће године и то са роботима истраживачима Оптимус“ – написао је Илон Маск на Иксу.

Иако је сан да људи стигну до Марса присутан дуго, многи научници упозоравају да је то путовање веома опасно. Неки од њих чак не верују да људско тело може да издржи космичко зрачење током тако дугог путовања и да би бубрези први отказали.

Оптимус је хуманоидни робот компаније Тесла, чији је власник такође Илон Маск. Назван је тако по Оптимусу Прајму из анимираног серијала Трансформерс.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025