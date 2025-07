(ВИДЕО) ОВАЈ КОЊ ЈЕ НАЈСКУПЉА РАСА НА СВЕТУ! Нећете веровати  колико може да кошта а чак ни паре нису довољне!

Његова цена стиже до 72 милиона долара, али чак и ако неки милионер (или пре, милијардер) има толику своту новца, не значи да ће моћи да га купи. Према проценама, укупно на свету има око 5.000 коња врсте Акал Теке, а једнобојни су још ређи.

Ови предивни коњи су дика и понос Туркменистана, одакле вуку своје племенито порекло. Зову га још и „краљем свих коња“ а познат је и по томе што је најлојалнији коњ на свету. Он се везује за само једног човека, за цео живот.

Такође, с обзиром на то да су високо интелигентни, веома их је тешко тренирати, али велики труд се, на крају, исплати – остаће веран власнику, по сваку цену. Такође, може да достигне брзину од 96, 5 километара на час.

А зашто је толико тешко доћи до њега? Власници ових коња третирају их као непроцењиво благо. Сваки је регистрован при држави, и уколико неко и жели да га прода, мора да тражи дозволу од владе Туркменистана.

Широм Туркменистана има много скулптура које су посвећене Акал Текеу, а највише у главном граду те земље, Ашгабату.

The most expensive oldest and rarest horse breed on the planet, a truly beautiful and amazing creature, The Akhal Teke pic.twitter.com/rzD5ffanBV

— Hatton, America is back (@jnottah) July 12, 2025