(ВИДЕО) ЗЕМЉА СЕ ОДВАЈА ОД МОРА, СТЕНЕ ПАДАЈУ, А МОРСКИ ЛАВОВИ СКАЧУ У ВОДУ Невероватне сцене током земљотреса у Русији

Видео је снимљен на стенама острва Антисферов, на којем су се литице, услед силине потреса, ломиле и падале у море. Животиње су, узнемирене подрхтавањем тла, одлучиле да се удаље од копна, вероватно осећајући да су безбедније у води, пише "Гардијан".

Како је разорни земљотрес јачине 8,8 степени Рихтерове скале погодио Камчатку, туриста и блогер Иван Герасименко нашао се на експедиционом броду у непосредној близини епицентра.

"Земљотрес ме је затекао код острва Парамушир док смо пловили поред малог острва Антисферов на експедиционим бродовима", написао је Герасименко, објављујући видео на којем се види како се стена ломи, камење лети, а морски лавови скачу у воду.

Не зна се због чега су китови угинули

Током дана, снимци китова, који су снимљени како плутају у води у Русији и Јапану или их је море избацило на обале, навели су многе да се плаше да је слична судбина задесила и морске лавове. Међутим, они су далеко мање осетљиви на промене на морском дну, а осим тога, научници још нису објавили тачан узрок смрти великих животиња, тако да се не зна са сигурношћу шта их је убило.

Земљотрес јачине 8,8 степени Рихтерове скале код источног руског полуострва изазвао је цунами од пет метара и довео до наредби за евакуацију чак до Хаваја и преко Тихог океана.

😥 More Heartbreaking Footage Emerges Of Distressed Whales Washed Ashore The Coast Of Hirasuna Chiba, Japan Amid Kamchatka #Earthquake #Tsunami https://t.co/PawVXXBOs0 pic.twitter.com/QV43ISfl5b

— RT_India (@RT_India_news) July 30, 2025