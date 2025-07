(ВИДЕО) ЗЕМЉА УБАЦИЛА У ПЕТУ БРЗИНУ? Мистерија запањила научнике, под лупом ОВА ДВА ДАТУМА

После јучерашњег дана који је био један од најкраћих дана не само у години, већ у историји, научници су открили да ће два нова најкраћа дана "пасти" 22. јула и 5. августа.

То је последица Земљине ротације која се из необјашњивих разлога убрзава.

Иако лети дани трају дуже, 9. јула 2025. дан је био 1,3 милисекунде краћи од просека.

Нашој планети је потребно 24 сата или 86.400 секунди, да направи један пуни окрет око своје осе, мада ова брзина незнатно варира. Да би пратила ове промене, Међународна служба за ротацију Земље и референтне системе (ИЕРС) континуирано мери дужину дана са високим нивоом тачности.

