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Из Матичарског звања: Умрли

30.12.2024. 07:30 07:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Вера Тадић рођ. Сикимић (1952), Госпа Божичковић рођ. Лазић (1935), Драгица Вилотијевић рођ. Вилотијевић (1955), Валерија Кашлик рођ. Кашлик (1964), Војин Марковић (1953), Душан Матијевић (1953), Владимир Турковић (1941), Крсто Шушић (1947), Биљана Међед (1982), Зоран Шарић (1954), Катица Новић рођ. Чолић (1951), Предраг Веселиновић (1963), Љубинка Јоксимовић рођ. Маровић (1960), Сања Докнић рођ. Драговић (1980), Милан Маћешић (1942), Олга Кугли рођ. Јанков (1963), Мариа Гемаљевић рођ. Чапо (1943), Михаљ Мађар (1953), Мирон Рускаи (1914), Божидар Даниловић (1965), Ђула Ћурчић (1950), Александар Арсић (1960), Петар Ласак (1954), Гина Митровић рођ. Ивановић (1966), Миле Кузмановић (1949), Марко Радаковић (1936), Иван Хорватић (1957).

Из матичарког звања: из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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